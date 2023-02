Mastercard et Xsolla améliorent l'expérience du jeu vidéo

Ce partenariat associera la technologie, l’expertise et le réseau mondial de traitement des paiements en tout confiance de Mastercard à la plateforme de Xsolla, afin de créer des expériences de paiement personnalisables et accessibles aux joueurs, développeurs et créateurs de contenus.



Les terminaux mobiles ont accéléré la croissance du marché des jeux vidéo dans toutes les tranches d’âge et partout dans le monde, avec près de 3,2 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, qui auraient joué à des jeux vidéo en 2022. Mais les expériences de commerce numérique qui stimulent l’innovation des développeurs de jeux n’ont pas suivi le même rythme de croissance. Plus de 40 % des consommateurs disent avoir besoin d’aide pour acheter de la monnaie du jeu et plus de 30 % affirment qu’il faut encore passer par trop d’étapes lors de l’achat de jeux en ligne. Selon une étude de Mastercard, près de 30 % des consommateurs affirment que le processus d’achat de cadeaux pourrait être plus efficace.



Mastercard et Xsolla travailleront ensemble pour mettre en place des solutions et des services innovants basés sur les cartes de crédit et les comptes bancaires afin d’améliorer les expériences numériques des joueurs en matière de paiement et au-delà. Pour donner le coup d’envoi de ce partenariat qui change la donne, les détenteurs de cartes Mastercard pourront, pour la première fois, utiliser Pay with Points pour échanger de manière transparente leurs points de fidélité contre des achats dans le jeu (in game) – cette solution sera intégrée au produit Pay Station de Xsolla. Les joueurs auront également la possibilité d’offrir de la monnaie du jeu à leurs familles et amis. Les deux sociétés s’associent afin d’offrir des solutions pérennes aux contraintes rencontrées au sein de l’industrie du jeu et donner la priorité à la protection des consommateurs, notamment en utilisant le programme d’authentification et de détection des fraudes de Mastercard, qui permet entre autres aux parents de contrôler que leur enfant n’effectue aucun achat dans le jeu (in game).



« Mastercard soutient la communauté des gamers depuis de nombreuses années – nous sommes impatients de permettre aux titulaires de cartes d’exploiter davantage leurs passions grâce à ce nouveau partenariat avec Xsolla, et de façonner l’avenir du commerce dans les jeux », a déclaré Blake Rosenthal, vice-président exécutif, Fintech Solutions chez Mastercard. « Alors que les smartphones améliorent l’accessibilité des jeux vidéo, une expérience numérique gratifiante et de premier ordre est essentielle pour encourager une communauté de joueurs fidèles et construire un écosystème de paiement qui offre le choix en termes de plateformes et de dimensions. »



« Le partenariat avec Mastercard témoigne de notre engagement à innover en permanence au profit des développeurs et de tous les joueurs du monde entier », ajoute Berkley Egenes, Chief Marketing Officer chez Xsolla. « En combinant la solution de paiement de Xsolla avec les capacités de fidélisation, les cyber-solutions et la technologie de paiement par carte et par compte de Mastercard, nous pouvons créer de nouvelles perspectives en matière de création de revenus et de valeur sur le long terme pour les développeurs. Nous sommes ravis de ce pas de géant vers une expérience de jeu plus souple, efficace et inclusive ».



Les joueurs auront la possibilité d’échanger des points de fidélité des partenaires de Mastercard contre des achats « in game » au plus tard cette année. Xsolla et Mastercard feront la démonstration de la solution Pay with Points lors de la Game Developers Conference 2023 qui se tiendra à San Francisco du 21 au 24 mars 2023.



Pour en savoir plus sur la solution Pay with Points, visitez le site https ://xsolla.pro/rw14pwp



Pour plus d’informations sur les solutions Mastercard pour l’industrie du jeu vidéo, consultez le site mastercard.com/gaming.rs



À propos de Xsolla

Xsolla est une société de commerce international œuvrant dans le secteur des jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants conçus tout spécialement pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs de jeux et d’éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En qualité de chef de file novateur du commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur et dans de nombreuses villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux dont ceux de Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playrix, miHoYo et d’autres.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : xsolla.com



À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. Notre réseau mondial de traitement des paiements connecte consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.

