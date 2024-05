Initiative Tibi, des perspectives prometteuses, vers les 10 Md€ ?

Un écosystème du non-coté diversifié et profond.

Depuis le lancement de l’initiative, 92 fonds de capital-risque et capital-croissance ont été homologués sur le volet non coté, gérant 22 Md€ à date et visant un encours de 35 à 40 Md€. Les investisseurs partenaires ont contribué à plus d’un quart des fonds collectés. La poudre sèche des fonds homologués est estimée à 13 Md€. Compte tenu des candidatures de fonds à venir (nouveaux ou successeurs de ceux déjà homologués), la mission estime que les fonds de technologie de la place géreront entre 40 et 50 Md€ en 2026, avec un potentiel d’une quinzaine de fonds late stage gérant plus d’un milliard d’euros.



Les 92 fonds homologués témoignent de la diversité et de la qualité de la Place : 53 fonds late stage (dont 15 first time), 37 fonds early stage (dont 7 first time) et 2 fonds secondaires (dont 1 first time). La mission dénombre 43 fonds généralistes, 34 fonds deeptech (dont 16 fonds santé), 13 fonds de transition écologique/énergétique, dont 3 fonds à impact, et 2 fonds secondaires. Un quart des fonds homologués sont des « first time », ce qui témoigne du dynamisme entrepreneurial de la place. Le développement des fonds s’est accompagné de recrutements nombreux, à tous les niveaux de séniorité. Les fonds « non coté » ont recruté 348 personnes (dont 174 seniors) depuis leur homologation, soit + 40% d’effectifs pour la Place, selon la mission.



Les fonds homologués investissent dans des secteurs très diversifiés, au premier rang desquels la deeptech. Les investissements des fonds « non coté » concernent, à fin 2023, la deeptech (27% du total des investissements réalisés par les fonds homologués), les logiciels (23%), les plates formes (22%) ou encore les fintech (6%). De manière transversale, le secteur de la santé représente près de 20% des investissements, la transition énergétique et écologique plus de 10%. Le secteur de la deeptech comprend principalement des sociétés du secteur de la santé (medtech et biotech), et dans une moindre mesure l’énergie (5% du total des investissements des fonds), la cybersécurité (4%), la mobilité (2%) ou encore l’IA (1%). L’élargissement de l’initiative à l’early stage et aux fonds de type transition énergétique, écologique ou numérique contribue à accroître sensiblement les investissements en faveur de la deeptech et de la transition et à diminuer corollairement la proportion des investissements dans les plates formes.