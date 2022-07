Les entreprises qui acceptent l’Ether en 2022 L'Ether est la deuxième plus grande crypto-monnaie au niveau mondial en termes de part de marché. Elle a été mise en ligne en 2015, et depuis lors, elle a gagné des adeptes en masse.





De plus Ethereum est une plateforme décentralisée fonctionnant sur la technologie blockchain et où les développeurs peuvent créer des applications. Ce réseau d'actifs numériques a sa monnaie appelée Ether, qui en est un élément essentiel. Vous pouvez l'utiliser pour payer les services et les produits au sein de ce réseau de la même manière que vous pouvez utiliser la monnaie conventionnelle. Vous trouverez ci-dessous les endroits où vous pouvez dépenser de l'Ether en 2022.



Crypto.com



Cette plateforme offre une sélection massive de plus de 250 actifs numériques et vous permet d'acheter et de vendre ces actifs numériques et de payer vos achats en ligne. La façon la plus simple et la meilleure de dépenser votre Ether est d'utiliser le visa de la plateforme pour effectuer des transactions. Vous pouvez également utiliser votre carte Crypto visa pour acheter des objets de collection numériques via la place de marché NFT de Cypto.com.



Une autre façon légale de dépenser votre Ether est d'investir dans des jetons ETH sur un compte d'actifs cryptographiques. Vous recevrez un pourcentage de 6% en fonction du montant dépensé et de la durée de la période de blocage.



Overstock



Overstock fait partie des premiers adeptes des paiements en monnaie virtuelle, dont l'Ether. Vous pouvez acheter des articles sur Overstock en utilisant l'Ether et choisir de payer avec cette monnaie numérique à la fin de la caisse pour terminer votre transaction. Toutefois, si vous effectuez des achats sur Overstock en utilisant Ether, vous devez passer par le site Web et non par l'application mobile.



En outre, Overstock permet aux utilisateurs de se qualifier pour des remboursements en Ether, et il émet le remboursement en dollars américains qui sera équivalent au montant au moment de la commande.



PayPal



PayPal, un système de paiement numérique renommé, permet aux clients d'utiliser des crypto-monnaies sur sa plateforme. En 2021, il a annoncé que les utilisateurs basés aux États-Unis pourraient commencer à utiliser l'Ether et d'autres crypto-monnaies pour effectuer des paiements. Cette fonctionnalité s'intitule " checkout with crypto ".



Si votre solde d'Ether est suffisant pour couvrir votre achat, l'option apparaîtra dans votre portefeuille PayPal au moment du paiement. Vous pouvez utiliser l'Ether comme monnaie numérique préférée et effectuer le paiement. De plus, il n'y a pas de frais de transaction supplémentaires lorsque vous utilisez cette fonction.



Bit Pay



Bit Pay est l'un des plus grands fournisseurs de services de paiement en crypto-monnaies au monde, et en décembre 2021, il a permis de faire des investissements immobiliers en utilisant l'Ether, entre autres actifs numériques. Grâce à la plateforme, les vendeurs peuvent générer une facture par courriel et l'envoyer à l'acheteur, en effectuant leurs paiements via Ether. Bit Pay transfère ensuite vos jetons ETH au vendeur par le biais de dépôts directs. Outre les vendeurs privés, la plateforme s'est associée à des groupes immobiliers dans le monde entier.



De plus, Bit Pay sert d'échange afin que vous puissiez transformer votre Ether en argent traditionnel, notamment en dollars américains, pour effectuer des achats.



Travala



Travala est la première plateforme mondiale basée sur la blockchain pour effectuer des réservations de voyage en utilisant l'Ether. Elle offre des réductions de 40% par rapport aux autres plateformes classiques, d'où sa grande popularité. De plus, Travala possède un jeton numérique natif connu sous le nom d'AVA, que vous pouvez utiliser pour effectuer des réservations, recevoir des fonds ou échanger des récompenses de fidélité.

Sans oublier que Travala accepte également les monnaies fiat via les paiements par carte de crédit.



Coup d'arrêt



De nombreux marchands et services acceptent les paiements en Ether de nos jours. Par conséquent, vous ne manquez pas d'options si vous cherchez des endroits et des plateformes où dépenser cet actif numérique.





