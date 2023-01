Le bitcoin ouvre 2023 avec 9 sessions positives sur 10

L'année 2022 a été difficile pour le bitcoin, car les défaillances à grande échelle ont refroidi le sentiment des investisseurs en crypto-monnaies, entraînant une chute de 65 % de l'actif l'année dernière. Mais le bitcoin montre qu'il pourrait être en bas mais pas hors jeu, avec 9 sessions positives sur 10 pour commencer 2023, poussant au-dessus de 17 000 $ US pour la première fois en un mois. Cette évolution fait suite à des données positives sur l'emploi aux États-Unis vendredi dernier, indiquant qu'il y a encore une chance que les États-Unis évitent une récession et réussissent un atterrissage en douceur.



L'inflation est le principal moteur du marché pour le bitcoin - et une nouvelle baisse de l'IPC américain cette semaine pourrait être un catalyseur pour une nouvelle hausse cette semaine, donnant le ton du marché pour 2023. Une baisse continue de l'inflation prépare la Réserve fédérale à commencer à réduire les taux d'intérêt d'ici la fin de 2023, ce qui permettra aux investisseurs de prendre à nouveau plus de risques dans leurs portefeuilles.



Les investisseurs doivent se rappeler que les crypto-monnaies n'ont commis aucun crime en 2022. Au contraire, des progrès ont été réalisés avec le réseau bitcoin lightning et l'ETH Merge, qui ont établi une nouvelle norme en matière de facilité d'utilisation pour les consommateurs, de sécurité accrue, d'évolutivité de la plateforme et de respect de l'environnement. En plus de ces avancées, les adresses actives de bitcoin se situent maintenant à plus de 940k, soit une augmentation de 50% par rapport au marché baissier de 2018.



Cependant, avec l'impact négatif des mauvais acteurs au sein de l'industrie cryptographique au cours de l'année dernière, la réglementation sera très probablement un sujet de discussion clé tout au long de 2023. Nous espérons que ces conversations contribueront à faciliter une plus grande utilisation d'une technologie qui peut non seulement offrir de réels avantages au secteur des services financiers, mais aussi faciliter une plus grande inclusion financière à l'échelle mondiale.

Josh Gilbert, analyste de marchés chez eToro



eToro a été fondé en 2007 dans le but d'ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence.



eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.