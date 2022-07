Le bitcoin montre des signes de résilience Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le bitcoin continue de se maintenir au-dessus de 20 000 dollars, après avoir brièvement dépassé les 22 000 dollars la semaine dernière, pour la première fois depuis la mi-juin, et continue de montrer des signes de résilience.



La crypto-monnaie évolue dans cette zone depuis plus d'un mois maintenant, mettant fin aux fortes baisses du début de l'année. Le BTC évolue actuellement autour de 20 200 $ sur la plateforme eToro.



De même, l'éther a évolué entre 1 000 et plus de 1 200 dollars depuis les fortes chutes d'avril-juin, et se négocie actuellement juste au-dessus de 1 100 dollars sur la plateforme eToro.



Les yeux sont rivés sur l'éther en ce moment, alors que la fusion du réseau Ethereum se rapproche. Des essais majeurs se sont déroulés sans heurts et tout porte à croire qu'elle aura bientôt lieu. Bien qu'il soit impossible de savoir quel effet le passage à un réseau de preuve d'enjeu aura sur le prix des crypto-actifs, il est théoriquement déflationniste car il encourage les détenteurs à mettre en jeu plutôt que de vendre leurs jetons.



Bien que les niveaux de prix du marché des crypto-actifs soient bien inférieurs aux sommets atteints l'année dernière, les performances se normalisent et la majorité des jetons sur eToro ont montré une plus grande stabilité au cours des dernières semaines.



Le message pour les investisseurs en ce moment est de ne pas bouger et de surveiller le marché. Nous considérons les mouvements institutionnels réguliers et la croissance continue du secteur comme un indicateur clé que la partie n'est pas terminée. Il est toutefois important de se rappeler que la diversification au sein du secteur, comme dans toute classe d'actifs, est essentielle pour répartir les risques.



Les sociétés de capital-risque à la recherche d'opportunités dans le domaine des crypto-monnaies



La société de capital-risque Konvoy a lancé un fonds de 150 millions de dollars pour rechercher des opportunités de jeu basées sur la blockchain. Le lancement du fonds est un bon exemple de l'intérêt sous-jacent pour les marchés de la blockchain et des crypto-actifs, malgré l'adversité persistante du marché.



Konvoy s'intéresse à un segment assez spécifique de la cryptosphère dans le domaine des jeux et de la blockchain, mais tous deux font partie d'un secteur en pleine expansion qui ne manque pas d'innovations passionnantes. Le jeu est une industrie énorme et les projets basés sur la blockchain en constituent une part croissante.



Ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons vu des exemples de capital-risque et d'autres capitaux d'intérêt affluer vers le financement de projets cryptographiques. Bien qu'il ne s'agisse ni d'une goutte d'eau dans l'océan ni d'une proposition de création de marché, il s'agit d'une preuve évidente pour les investisseurs que, malgré les évaluations déprimées du marché, il existe encore des opportunités d'investissement futur dans le secteur.



Les gestionnaires de fonds font pression pour accéder aux fonds blockchain



Les gestionnaires de fonds demandent l'accès à la technologie blockchain pour aider à utiliser la technologie du grand livre dans la négociation des fonds. Les commentaires, émanant de l'Investment Association (IA), sont un appel à l'action à un moment où la blockchain et les crypto plus largement font face à un certain nombre de difficultés.



L'IA dit qu'elle aimerait que le Royaume-Uni adopte une nouvelle catégorie de "fonds négociés par blockchain" qui utilisent la technologie du grand livre distribué pour effectuer et enregistrer les transactions. À bien des égards, ce groupement est le représentant du secteur des gestionnaires de fonds de la vieille école, aussi le fait de le voir réclamer des solutions blockchain est très encourageant.



Ce qui est clair ici, c'est qu'un représentant majeur du secteur TradFi voit la valeur de la technologie blockchain et, tout simplement, aimerait l'utiliser. Dans les circonstances actuelles, c'est un signal très positif pour le secteur de la crypto-actifs, qui cherche à fournir ce type de solutions d'infrastructure.



Reddit lance les NFT



Le célèbre forum de discussion numérique Reddit a lancé des avatars NFT et une place de marché pour les obtenir. Bien qu'il ne soit ni le premier ni le dernier à entrer dans l'espace, Reddit dispose d'une base d'utilisateurs considérable et cherchera probablement à s'appuyer sur celle-ci comme point d'entrée vers plus de crypto-technologies pour sa plateforme.



Ce n'est pas le leader à cet égard, mais c'est un indicateur positif que le marché est toujours là. Les NFT ont connu un parcours en dents de scie depuis qu'ils ont acquis une réelle notoriété auprès du public. Il y a un grand débat sur l'orientation du secteur et la qualité de certaines offres, mais ce n'est finalement pas différent des premiers jours de la crypto, qui est maintenant beaucoup plus développée et sophistiquée, en termes d'idées et d'offres.



Avec tout marché émergent, il y aura des problèmes de démarrage, mais les idées et les innovations restent pertinentes et des organisations telles que Reddit saisissent l'occasion de s'impliquer fréquemment, ce qui permettra à l'espace de se développer organiquement à long terme.



