Le bitcoin devrait terminer l’année à 25 473 $ Rapport de Finder sur les prévisions du prix du bitcoin.

• Le bitcoin (BTC) atteindra sa valeur la plus basse à 13 676 $ avant de terminer l'année à 25 473 $.

• 77% des panélistes disent que le marché est officiellement entré dans un "crypto winter".

• Seuls 29 % pensent que ce marché baissier prendra fin en 2022.

• Selon les prévisions, le BTC vaudra 106 757 dollars en 2025 et 314 314 dollars en 2030.



Le bitcoin (BTC) peut encore chuter cette année, selon le dernier rapport de Finder.com sur les prédictions du prix du bitcoin.



Le panel de 53 spécialistes de l'industrie des cryptomonnaies et du Web3 de Finder pense que le BTC devrait atteindre une valeur de 13 676 dollars en moyenne en 2022 avant de terminer l'année à 25 473 dollars.



Martin Froehler, PDG de Morpher, pense que le BTC va descendre à 12 000 dollars avant de remonter à 40 000 dollars d'ici la fin de l'année.



"Il est raisonnable de s'attendre à voir d'autres grands projets échouer dans les deux prochains mois. Le sentiment des détaillants est historiquement bas à bien des niveaux en raison de l'incertitude économique mondiale et de l'inflation. Les mineurs fortement endettés, qui viennent de digérer l'exode de la Chine, vont capituler et augmenter encore plus la pression baissière. Nous verrons le bitcoin afficher des prix encore plus bas".



La baisse du bitcoin reflète le marché plus globalement, avec 77% des panélistes disant que nous sommes officiellement dans un “crypto winter” ou hiver cryptographique. Le plus grand moteur derrière le crash des crypto est la hausse des taux d'intérêt mondiaux, selon 70% des panélistes. Viennent ensuite l'effondrement de Terra LUNA (68 %), le resserrement des bilans des banques centrales (47 %) et la hausse de l'inflation (40 %).



Cependant, la durée du crypto winter est sujette à débat. Seuls 29 % pensent qu'il se terminera cette année, tandis que 46 % estiment qu'il durera jusqu'en 2023 et 24 % jusqu'en 2024, voire plus tard.



Paul Levy, maître de conférences à l'université de Brighton, pense que l'hiver cryptographique durera jusqu'à la seconde moitié de 2023 et pense que le BTC terminera l'année 2022 à 15 000 dollars.



"Le bitcoin va probablement rebondir en 2023, ce qui pourrait en fait conduire à des attentes exagérées et donc à une plus grande instabilité. Beaucoup de facteurs dépendent, bien sûr, des événements mondiaux tels que la guerre en Ukraine et son propre impact continu sur la confiance mondiale", a-t-il déclaré.



Vetle Lunde, analyste chez Arcane Research, pense que le BTC atteindra son point le plus bas à 13 000 dollars et terminera l'année à 20 000 dollars.



"Une myriade de forces négatives a écrasé la force du bitcoin.... Le nouveau resserrement et le débouclage des mauvaises dettes cryptographiques créera des temps compliqués à compter de maintenant, et les investisseurs devraient boucler leur ceinture en prévision de davantage de difficultés."



Les prévisions de prix moyennes du panel pour le BTC ont chuté de manière spectaculaire cette année. En avril, le panel prévoyait que le bitcoin vaudrait 65 185 dollars à la fin de l'année - ce qui signifie que la prévision moyenne a chuté de 60 % en quelques mois seulement.



Bien qu'elles soient toujours significatives, les prévisions de prix pour 2025 et 2030 ont baissé de manière moins spectaculaire et sont toujours bien au-dessus du sommet historique de près de 70 000 dollars du bitcoin.



En avril de cette année, le panel pensait que le BTC vaudrait 179 280 dollars en 2025 et 420 240 dollars en 2030. Aujourd'hui, il prévoit que le BTC vaudra 106 757 dollars en 2025 et 314 314 dollars en 2030, soit une baisse de 40 % et 25 % respectivement.



Avec des prévisions de prix haussières à plus long terme, 50 % du panel de Finder disent maintenant qu'il est temps d'acheter du BTC (contre 67 % en avril), 40 % disent qu'il est temps de le conserver et 10 % de le vendre.



Cependant, le panel est divisé sur le rôle du bitcoin. 42 % le classent comme un actif à risque, 42 % comme une réserve de valeur et 15 % pensent qu’il n’est ni l’un ni l’autre.



Le directeur général de Digital Capital Management, Ben Ritchie, pense que le bitcoin est une réserve de valeur et qu'il vaudra 200 000 dollars en 2025 et 400 000 dollars en 2030. Il affirme que le bitcoin peut être utilisé comme une couverture contre l'inflation, mais sur une échelle de temps beaucoup plus longue que l'or ou d'autres classes d'actifs.



Charles Morris, directeur des investissements de ByteTree, pense que le bitcoin est un actif à risque, mais il pense toujours que le BTC vaudra 250 000 dollars d'ici 2030.



"Le bitcoin est presque un actif à risque pur, presque à l'opposé de l'or qui est sans risque à long terme."



Une poignée de panélistes, dont Carol Alexander, professeur de finance à l'Université du Sussex, pensent que le bitcoin finira, éventuellement, à continuer à perdre en valeur.



"Contrairement à de nombreux autres crypto-actifs établis, le bitcoin est purement spéculatif. Il n'a aucune valeur utilitaire pour le développement du Web 3.0", a-t-elle déclaré.



Vous pouvez consulter le rapport complet ici : https://www.finder.com/fr/prevision-du-prix-du-bitcoin



