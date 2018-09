Intelligence Artificielle et informatique quantique : Alibaba dévoile sa plan d’action

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) a dévoilé pendant sa conférence The Cloud Computing Conference 2018 sa feuille de route pour ses technologies d'avant garde, notamment dans l'informatique quantique et l'Intelligence Artificielle (IA).



Alibaba DAMO Academy (l'Académie), une initiative mondiale d'Alibaba lancée avec pour objectif de placer la firme à la pointe de la technologie et de la recherche scientifique, a dévoilé ses plans pour le développement de technologies d'avant garde. Ces dernières doivent accompagner le développement commercial rapide d'Alibaba dans les domaines du cloud et de l'internet des objets (IoT) et également explorer de nouvelles applications commerciales dans différentes industries, comme la logistique et la pharmacopée, qui réclament aujourd'hui de grandes puissances de calcul pour passer un réel cap technologique.



Informatique quantique : Alibaba DAMO s'est lancée dans le développement de plusieurs projets quantiques. L'équipe en charge de la conception des matériels quantiques, basée à Hangzhou, conçoit actuellement un processeur quantique supraconducteur de haute précision multi-qubits. En parallèle, l'Académie poursuit le développement des solutions de calcul quantique. Il inclut notamment la mise en place d'un cloud hybride classique et quantique pour fournir des capacités d'informatique quantique à la demande et développer des algorithmes hybride dédié à la résolution de problèmes fondamentaux dans les domaines du machine learning, de l'optimisation et des simulations physiques. En outre, l'Académie va s'efforcer d'étendre son réseau de partenaires pour étudier le développement de solutions quantiques dans divers secteurs comme l'e-commerce, la logistique, la finance et la santé. Les solutions développées seront progressivement introduites aux offres commerciales d'Alibaba Group.



Puces IA : Alibaba DAMO prévoit de lancer au second semestre 2019 sa première puce d'accélération IA, AIiNPU, qui pourra être utilisée dans les domaines des voitures autonomes, de la logistique intelligente et des smart cities. En outre, l'Académie va accélérer la recherche et le développement autour de ses puces IA pour l'internet des objets (IoT) et le training on the cloud. L'idée est de bâtir une infrastructure IoT cloud solide capable de fournir de la puissance de calcul aux datacenters des entreprises et les aider à supporter l'accélération de l'adoption de l'IoT dans des secteurs allant de la maison connecté à la logistique.



Durant la conférence, Alibaba a également annoncé la création d'un fabricant de puces. Structurée comme une division d'Alibaba Group, celle-ci va se concentrer sur le design de puce IA et de processeurs embarqués pour accompagner la croissance d'Alibaba dans le cloud et l'IoT ainsi que le déploiement de solutions intelligente pour différentes industries.



« Alibaba est un leader de l'innovation technologique dans le cloud computing et l'intelligence artificielle depuis que nous avons annoncé notre volonté de nous transformer en puissance technologique, il ya deux ans », déclare Jeff Zhang, Chief Technology Officer d'Alibaba Group. « La mise en place de l'Alibaba DAMO Academy et les accomplissements de ces dernières années soulignent notre fort engagement dans le domaine. Pour aller plus loin, nous pensons que notre avance en matière d'algorithmes, d'intelligence des données et de puissance de calcul ainsi que les connaissances issues de notre écosystème vaste et varié nous mettent dans la position idéale pour réaliser une véritable percée technologique dans certains domaines comme le calcul quantique ».



Alibaba DAMO Academy rassemble aujourd'hui plus de 300 chercheurs à travers le monde qui se focalisent sur 5 secteurs majeurs que sont l'intelligence des machines, la robotique, les fintech, le data computing et l'informatique quantique. Parmi ses principaux partenaires, l'Académie compte plusieurs acteurs de renom comme les universités américaines de Californie, Berkeley et Stanford, la Nanyang Technological University de Singapour, et les universités chinoises de Tsinghua, Zhejiang ainsi que la Chinese Academy of Sciences.



Alibaba a aussi annoncé un concours mondial de mathématiques - Alibaba Global Mathematics Competition - pour découvrir et encourager les futurs génies des mathématiques et attirer l'attention sur ce sujet critique. De grands noms des mathématiques comme Yurii Nesterov, professeur de l'Université Catholique de Louvain en Belgique, Frank Kelly, professeur de l'Université de Cambridge Gang Tian, professeur distingué de l'Université de Pékin, Jianshu Li, professeur de l'Université des Sciences et Technologies de Hong Kong, et Yitang Zhang, professeur de l'Université Californienne de Santa Clara vont choisir et guider des étudiants tout au long de la compétition.



