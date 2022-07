Guide pour l'achat d'Ether Ether, la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, possède une technologie, des caractéristiques et des qualités uniques qui pourraient menacer le bitcoin en tant que crypto-monnaie numéro un.





Choisir une bourse de crypto-monnaies



Le moyen le plus simple et le plus populaire d'acheter cet actif virtuel est de passer par une bourse de crypto-monnaies. En tant que deuxième crypto-monnaie la plus populaire, il devrait être facile de trouver une bourse de crypto-monnaies qui fonctionne pour vous. Avant toute chose, choisissez une bourse de crypto-monnaies qui opère dans votre juridiction, en autorisant les clients de votre région, puis en vous inscrivant à la bourse de crypto-monnaies. Il s'agit d'une bourse sûre et sécurisée, et les frais qu'elle facture sont réalistes et abordables.



Assurez-vous de faire des recherches sur la bourse que vous avez choisie et vérifiez si elle accepte la crypto-monnaie avec laquelle vous souhaitez trader. Le processus d'inscription peut varier légèrement en fonction de la bourse de crypto-monnaies que vous choisissez. Certains exigeront des informations personnelles et des documents d'identification importants, tandis que d'autres en exigeront beaucoup moins. Cependant, ceux qui ont moins d'exigences en matière d'identification auront besoin d'informations supplémentaires pour débloquer certaines activités, notamment des limites de retrait élargies.



Approvisionner votre compte



La plateforme pourrait vous demander de fournir des informations personnelles et de vérifier votre identité pour vous inscrire à un compte auprès d'un échange de crypto-monnaies. Ensuite, vous pouvez connecter votre compte bancaire ou votre carte de débit pour approvisionner votre compte. Diverses bourses de crypto-monnaies proposent différentes options, notamment les virements bancaires ou les paiements par carte de crédit ou de débit. Le nombre de frais que vous encourrez variera en fonction de la méthode choisie. Vous trouverez les détails des frais dans le pied de page du site Web de l'échange, ou vous pouvez rechercher le nom de l'échange en combinaison avec le nom frais, et la fin trouve les détails des frais d'échange assez rapidement.



Approvisionner votre compte ne signifie pas que vous avez déjà acheté de l'Ether, et comme pour tout investissement, vous ne voulez pas laisser votre argent non investi sur votre compte. Pour investir, vous devez acheter cet actif virtuel.



Passer une commande d'Ether



Juste après avoir alimenté votre compte, vous pourrez échanger vos dollars américains contre de l'Ether. Tout d'abord, vérifiez le prix actuel du marché de l'Ether et déterminez la quantité de cette monnaie numérique que vous souhaitez acheter. Même si vous n'avez pas 500 dollars pour acheter une pièce entière, votre bourse vous permettra d'acheter des infractions. Certains vous permettent même d'investir en utilisant un montant en dollars.



Lorsque vous passez un ordre, faites attention au type d'ordre. Il existe plusieurs types d'ordres, et l'ordre que vous choisissez peut affecter le montant que vous payez par pièce et la rapidité avec laquelle la plateforme remplit votre ordre.



Stockez votre Ether



Vous pouvez laisser une petite quantité de crypto sur votre compte d'échange. Toutefois, un portefeuille numérique peut offrir une plus grande sécurité si vous envisagez de transférer vos avoirs vers un stockage plus sûr. Il existe différents types de portefeuilles numériques, et ils offrent différents niveaux de sécurité. L'envoi de votre Ether vers le portefeuille hors ligne choisi est une étape essentielle et facile qui protège vos avoirs.



Coup d'arrêt



Pour acheter cet actif numérique, il faut suivre attentivement les quatre étapes ci-dessus. Cet actif numérique est une crypto-monnaie fonctionnant sur la blockchain et peut faire tout ce que le bitcoin a fait pour l'argent. Investir dans cette monnaie numérique présente plusieurs avantages, notamment la réduction des frais de transaction, la rapidité des transactions, l'absence de cas de rétrofacturation et la sécurité des transactions.

Il est à l'origine de nombreuses applications open-source basées sur la technologie blockchain. Elle permet à quiconque de construire des applications décentralisées et d'utiliser le réseau de manière générale, l'Ether faisant partie du processus. Cet article met en lumière le processus d'achat de cet actif numérique. Vous pouvez consulter https://bitiq.app/fr/ pour en savoir plus sur le trading de bitcoins.

