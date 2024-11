Money Walkie complète sa quatrième levée de fonds par une opération de crowdfunding avec Sowefund

A ma connaissance, nous sommes les seuls à disposer d'un modèle économique qui s'équilibre à la fois via la vente des produits en retail et l'application bancaire

Petite surprise que nous n'avions pas forcément prévu lors de notre lancement : nous avons constaté assez rapidement, dès 2022, que 20 % de nos utilisateurs étaient des adultes. Les parents achètent aujourd'hui le boitier pour le fournir à la nounou ou la femme de ménage pour régler des achats. Certains s'en servent pour aller faire du sport en extérieur, d'autres pour le péage, d'autres encore, en fournissent un à leur parent âgé qui pourrait ne pas avoir totalement la notion des dépenses.

Nous avons suivi ce qu'ils ont fait pour des acteurs comme Mon Petit Placement par exemple et nous avons trouvé le modèle intéressant, d'autant plus qu'il s'agissait d'une demande émanant de certains de nos clients

Money Walkie s'adonne au crowdfunding. La fintech qui s'est fait connaître par son système de porte-clef/ porte monnaie sans contact destiné aux enfants et, personnalisable, vient de lancer sa première campagne de financement participatif avec l'appui de Sowefund . Buts avoués de la manoeuvre d'un montant global de 700 000 euros : satisfaire certains de ses clients qui souhaitaient pouvoir investir dans le système et, transformer ces mêmes clients en ambassadeurs prescripteurs de ce même système.Mais alors, quel est ce système ?Money Walkie est née d'un constat / questionnement fin 2019 : comment donner de l'argent de manière pratique à des enfants, avant 12 ans, sans risque de le perdre et en contrôlant un minimum son utilisation ? Le produit naîtra fin 2020 porté par la crise Covid au cours de laquelle le paiement sans contact a prouvé toute son utilité.Ce produit, c'est un petit boitier aussi encombrant qu'un pass de parking, conçu avec ses coques personnalisables en forme de panda ou de Naruto. Disponible dans 1000 points de vente aujourd'hui (Fnac, Le Bon Marché, King Jouet... auxquels s'ajoutent les réseaux bancaires BPCE), il est assorti de son application bancaire contrôlée par les parents qui peuvent ainsi y transférer la somme de leur choix permettant à l'enfant de régler ses achats sans contact grâce au boitier. Plus grand, l'enfant aura la possibilité d'accéder à une application bancaire assez classique via son téléphone, toujours sous le contrôle parental." relate Raphaël Leprette, le CEO et le Fondateur de Money Walkie.Aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs de Money Walkie s'établit à 100 000 avec comme objectif de doubler d'ici à la fin de l'année 2025.Autre bonne surprise pour la fintech ? Le fait d'avoir été embarquée dans l'aventure JO de Paris 2024 par 2 de ses partenaires - Visa et BPCE - comme cadeau "porte-monnaie " déjà chargé offert à leurs clients VIP. Un sacré coup de projecteur avec des ambassadeurs de choix.Et c'est justement pour que ses clients se transforment aussi en ses premiers ambassadeurs, qu'aujourd'hui Money Walkie complète sa quatrième levée de fonds en quatre ans de mise sur le marché, avec ce tour de financement participatif accompagné par Sowefund. "."Avant ce quatrième tour bis, Money Walkie avait procédé à 2 levées en 2021 et 2022 auprès de business angels (845 K€ et 1,7 million) "Avec l'appui de personnalités comme Roxane Varza, la directrice de Station F et de Vanessa Dorian Proust (ex-Partner chez EY) ou encore Emmanuel Mounier (Unique Héritage Média - Le Journal de Mickey).En 2023, place à une levée plus importante de 3,2 millions d'euros et si les BA du départ sont toujours au rendez-vous, validant le modèle, ils sont rejoints dans l'aventure par la Caisse d'Epargne Pays-de-Loire accompagnée par le Groupe M6. Pour le cru 2024, ce sera donc un nouveau tour attendu à hauteur de 4 millions d'euros (levée Sowefund comprise). Une levée menée cette fois-ci par BPCE (1,5 million) épaulée par le groupe M6 (1 million) et la Caisse d'Epargne Pays-de-Loire (500 K) avec l'appui des BA. Quant à la levée Sowefund (700 000) plus de 2000 utilisateurs de la solution ont déjà réservé leur place sécurisant ainsi 92 % de l'objectif.Cette quatrième levée devrait soutenir l'ambition de Money Walkie de devenir le moyen de paiement de toutes les générations avec pourquoi pas, l'envie de sortir des frontières de l'Hexagone, en Europe continentale.Anne-Laure Allain