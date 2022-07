Annonce du lancement de Metacircle : Un think tank européen pour le Metaverse Metacircle annonce le lancement d'un collectif sur le metaverse destinée à exploiter les projets web 3 les plus prometteurs et à assurer le développement économique, la visibilité et l'innovation de ce secteur d'avenir. En tant que groupe de réflexion, il vise à promouvoir et à défendre l'expansion des initiatives metaverses dans l'UE.

Collectif centré sur la blockchain, Metacircle a été initié conjointement par des plateformes Web3 de premier plan, explorant le potentiel des metaverses à travers différentes industries, dans le but de favoriser la mise en réseau, la diversification, la croissance et la collaboration des leaders européens du metaverse. De grands noms de l’écosystème Web3 ont rejoint le collectif, depuis sa création en janvier 2022, notamment The Sandbox, DOGAMÍ, RTKFT, Stage 11, Bloometa et Arianee.



La mission de Metacircle consiste à recueillir des informations sur le secteur, à sélectionner des équipes et des entreprises de premier ordre, à élargir les horizons d'investissement et à promouvoir des lois permettant le développement de l'écosystème Web3, tout en accompagnant les projets européens prometteurs.



Metacircle travaillera activement avec d'autres membres partageant les mêmes idées pour construire son écosystème blockchain et mettre en place différents moyens de communication. Ceux-ci comprennent un podcast Web3, divers ateliers, des événements physiques et virtuels et des webinaires.



Comment Metacircle soutient les projets Web3, Metaverse ?



Metacircle vise à développer un écosystème à part entière qui donne accès à un réseau contrôlé de fournisseurs de services et de leaders du secteur, y compris un soutien en matière de marketing, de développement, de réglementation et de collecte de fonds. Le collectif prévoit de transformer sa gouvernante à travers une organisation autonome décentralisée (DAO).



Metacircle fonctionnera sur un modèle de revenus basé sur un abonnement annuel.



Promotion : Metacircle apporte son soutien à des projets dans diverses verticales du secteur metaverse. En créant un écosystème d'organisations metaverses de premier plan, Metacircle s'efforce de créer une communauté unifiée axée sur la promotion de cette industrie au niveau européen.



Plaidoyer : En tant que collectif, Metacircle cherche à devenir la voix de la croissance et des avancées réglementaires de l'espace pour l'UE. Il s'agit d'être à l'avant-garde des nouvelles initiatives et de mettre en place des cadres de travail à mesure que le secteur découvre son véritable potentiel.



Connexions : Metacircle prévoit de parrainer des projets entre les pionniers du web 3 dans les domaines des jeux, de la télévision et du divertissement. Les membres peuvent construire ensemble des réseaux cruciaux pour le développement de leurs activités.



Brainstorm : Metacircle ouvrira la voie à la recherche et à l'enseignement innovants sur le metaverse. Il fournira des analyses essentielles pour l'avenir des technologies révolutionnaires.



Si vous avez un projet web3 ou metaverse sur le territoire géographique et dans le cadre juridique de l'UE et que vous souhaitez vous associer à Metacircle, trouvez les ressources appropriées sur notre page d'accueil, Metacircle.



Plusieurs workshops sont prévus dès le mois de septembre dont un le 22 septembre. Ce sera la première occasion de réunir les membres dans la ville de Paris.



Bilal El Alamy, cofondateur : "Nous sommes à un carrefour, cette initiative commune est l'occasion unique de réfléchir de manière collaborative au "métavers ouvert". Ce sera une plateforme pour une représentation équitable dans l'écosystème et des informations dignes de confiance. En fait, l'adoption sera au coeur de cette initiative."



Philippe Rodriguez, cofondateur : "Un nouveau monde est en train de se construire. Dans cette nouvelle ère pour les entreprises et la société, c'est aux acteurs de cet écosystème de décider comment ils souhaitent le faire grandir et le gérer. C'est ce que représente Metacircle".



Metacircle est enregistrée en France en tant qu'organisation non gouvernementale. Philippe Rodriguez et Bilal El Alamy seront les co-présidents temporaires et transitoires du collectif, qui passera à une gouvernance DAO dans les prochains mois.



