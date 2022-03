air up - Neuroscience meets design Étienne Jahns, Directeur commercial Europe Sud et porte-parole France d’air up.

air up devient le premier système de boisson rechargeable permettant d'ajouter du goût à l'eau par le seul biais de l’odorat. C’est une gourde innovante qui libère des microbulles d’air, naturellement aromatisées grâce au Pod clipsé sur son embout. Le cerveau identifie l’arôme comme un goût : c’est ce qu’on appelle le phénomène de rétro-olfaction.



L'objectif d’air up est de faire d'un mode de vie sain et durable le choix le plus attrayant, en proposant ainsi des expériences gustatives révolutionnaires et excitantes basées sur les odeurs.



Comment s’est développé air up depuis son lancement ?



Depuis son lancement, air up a connu une véritable success story et a pu se développer de manière significative. L'entreprise compte désormais plus de 222 employés dans 8 pays : une croissance de plus de 140% en un an. D’autres entrées sur le marché en Europe et le lancement aux États-Unis sont à venir. Actuellement, nous sommes en train de constituer une équipe sur place afin de nous lancer sur notre premier marché hors Europe.



L'entreprise a également réalisé des développements dans le domaine de la durabilité. Pour réduire au maximum les distances de transport, air up a ouvert des entrepôts au Royaume-Uni et en France en 2021 dans le cadre de ses plans de nearshoring. Notre vision à long terme pour le marché français est bien sûr d'être omniprésent, c'est-à-dire disponible dans tous les endroits où les Français font leurs courses quotidiennes. L'ouverture du nouvel entrepôt près de Lyon est le premier pas dans cette direction.



Pouvez-vous nous parler des levées de fonds d'air up et de l'évolution de la start-up grâce à celles-ci ?



air up a levé deux tours de financement en 2021 : Lors du tour de financement de série A communiqué en janvier 2021, air up a pu gagner PepsiCo comme investisseur et a levé 20M d’euros au total. Le deuxième tour de financement a suivi en septembre 2021 comprenant plus de 40M d’euros levés par des investisseurs existants tels que l'investisseur français en Food-Tech, Five Season Ventures.



Depuis le premier lancement sur le marché en juillet 2019, air up a servi plus d'un million de clients à travers l'Europe, économisé jusqu'à 85 millions de bouteilles en plastique à usage unique et plus de 2 465 tonnes de sucre. L'entreprise enregistre également un run rate de 100 M d’euros jusqu'en septembre 2022.



Les capitaux levés facilitent l'expansion de notre portefeuille de produits existants et nous permettent d'établir des sites de production en Europe et aux États-Unis. L'entreprise prévoit notamment de transférer la majeure partie de sa production en Europe d'ici fin 2022. L'investissement permet également à air up d'améliorer l'expérience physique et numérique du consommateur, du développement des matériaux utilisés dans le produit au parcours client sur la boutique en ligne.



Que représente le marché de la France pour air up, et quels sont les défis à relever ?



Nous constatons certaines particularités culturelles, dont nous devons tenir compte lorsque nous communiquons en France. Nous estimons que les Français ne sont pas très enclins à changer leurs habitudes de consommation. D’après nos enquêtes consommateurs, ils savent consommer avec modération et prennent aussi un grand plaisir à boire des sodas, des sirops et des jus. En 2021, l’étude menée avec Opinion Ways, montre que 91% des Français consomment de l’eau plate tous les jours. Dans ce contexte culturel, air up n'est donc pas nécessairement un substitut des boissons sucrées, mais plutôt une façon ludique de s’hydrater.



Afin de répondre à ces besoins particuliers également à l'avenir, il est également très important pour l'équipe d'être correctement positionnée et d'avoir de véritables experts à bord. Aujourd'hui, nous comptons déjà 12 Français au sein de l'entreprise, tendance en hausse.

