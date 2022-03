Wolters Kluwer remporte deux prix Dresner Advisory Services Technology Innovation Awards avec la solution experte CCH® Tagetik La solution experte CCH® Tagetik se distingue parmi les meilleurs fournisseurs identifiés dans la série Wisdom of Crowds® en tant que vainqueur dans les catégories "Financial Consolidation, Close Management, and Reporting" et "Sales Performance Management"

Dresner a choisi les lauréats parmi les fournisseurs les mieux classés dans ses 12 études de marché thématiques de la série Wisdom of Crowds®. Source annuelle objective de recherches, Wisdom of Crowds® utilise un système exhaustif de mesure de la performance des fournisseurs selon 33 critères pour comparer les performances actuelles des fournisseurs dans le domaine de la planification et des technologies et services connexes. Au cours de sa première année de présence dans le rapport 2021 Wisdom of Crowds® EPM Market Study, CCH® Tagetik a été classé comme le meilleur de sa catégorie en termes de valeur et de leadership global à la fois en termes d'expérience client et de crédibilité de l'éditeur.



"Nous sommes déjà identifiés comme un fournisseur de premier plan pour être inclus dans la série Wisdom of Crowds® dès le départ, alors être un gagnant dans deux catégories d'innovation majeures de ces prestigieux prix annuels de Dresner est une reconnaissance "best-of-the-best". Grâce à ces prix et à sa série de rapports très appréciés, Dresner met en lumière la manière dont les pairs exploitent et investissent dans la planification et les technologies connexes. Le fait d'être doublement lauréat confirme le soutien que nous apportons à notre clientèle mondiale avec des solutions complètes intégrales qui leur permettent d'accélérer, d'automatiser et d'aller au-delà en période de changement rapide", a déclaré Ralf Gärtner Senior Vice President and General Manager of Corporate Performance Solutions, Wolters Kluwer Tax & Accounting.



CCH® Tagetik fournit des solutions expertes pour gérer les exigences globales de tous les secteurs en unifiant et en rationalisant les processus de clôture et de consolidation financière, de planification intégrée des activités et de conformité réglementaire. L’entreprise collabore avec les clients et les partenaires avec agilité pour soutenir la gestion et la consolidation rapide de structures organisationnelles complexes, et adopte l'automatisation pour des tâches telles que les éliminations intercompany, les conversions de devises et les écritures de journal. Les fortes capacités de gestion et de gouvernance des données de CCH® Tagetik sont alimentées par l'Analytic Information Hub, une source d'information unique et fiable qui centralise toutes les données granulaires financières et non financières pour permettre un reporting intégré et une clôture plus rapide.



À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial des services d’information et des solutions à destination des professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la gouvernance, des risques et de la conformité, de la finance et du droit. Nous accompagnons quotidiennement nos clients dans leurs prises de décisions stratégiques en leur fournissant des solutions expertes associant de fortes connaissances à des technologies et services dédiés.



Wolters Kluwer a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, est implanté dans plus de 40 pays et emploie environ 19 200 collaborateurs à l'échelle mondiale. L’entreprise est domiciliée à Alphen-sur-le-Rhin, aux Pays-Bas.



Les actions de Wolters Kluwer sont cotées sur Euronext Amsterdam (WKL) et figurent aux indices AEX et Euronext 100. Wolters Kluwer a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) parrainé de niveau 1. Les ADR sont négociés sur le marché hors-cote aux États-Unis (WTKWY).



www.wolterskluwer.com



