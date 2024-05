IA : The "H" Company, une levée de fonds initiale à 220M$, pour une nouvelle pépite française déjà très soutenue

L'équipe fondatrice de H rassemble des scientifiques de renommée mondiale et des entrepreneurs à la pointe de l'innovation et de l'utilisation de l'IA :(Chief Executive Officer): Passé par Stanford, il fonde H fin 2023.(Chief Research Operations): Précédemment directeur de recherche sur les agents multiples et la théorie des jeux chez DeepMind, il y a dirigé une équipe de plus de 40 personnes. Il a notamment inventé AlphaRank et a codirigé les travaux sur Stratego (DeepNash) et TacticAI (Sports AI).(Chief Technological Officer): Précédemment scientifique principal de DeepMind pendant dix ans, il a apporté des contributions essentielles à AlphaGo, AlphaFold et AlphaStar. Il a également dirigé la recherche LLM de DeepMind (Chinchilla, RETRO) et a été le co-responsable initial de Gemini et Gemma.(rejoignant prochainement l’équipe en tant que Chief Scientist): Membre fondateur de DeepMind où il a précédemment dirigé une équipe de plus de 100 personnes, à l'origine de résultats remarquables comme SIMA. Il est le co-inventeur des réseaux Q profonds et de deepRL, qui ont permis de résoudre le problème d'Atari, ainsi que le co-inventeur des VAE, les premiers modèles génératifs profonds performants.(Chief Multi-Agent): Précédemment chercheur chez DeepMind, il a codirigé Stratego (DeepNash) et d'autres travaux fondamentaux sur la théorie des jeux et l'apprentissage par renforcement multi-agents (jeux de champ moyen, apprentissage basé sur la population).H a une équipe initiale de 25 ingénieurs et spécialistes de l'IA issus d'entreprises de premier plan, de laboratoires universitaires et de scale-ups. L'équipe possède une expertise unique non seulement dans le dimensionnement de LLM, mais aussi dans l'apprentissage par renforcement et multi-agents, la vision par ordinateur, la récupération, la mémoire, les modèles génératifs, le raisonnement, et le cloud et SaaS.