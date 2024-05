The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Accueil Envoyer Imprimer Partager Viva technology - LVMH Innovation Award : FancyTech, grand gagnant LVMH a révélé le palmarès de la 8ème édition du LVMH Innovation Award au cours d’une cérémonie qui a vu sept catégories être distinguées après délibération du jury.

Bernard Arnault a décerné le Grand Prix à la startup FancyTech, une plateforme générant des vidéos grâce à l’Intelligence Artificielle Générative à partir d’une modélisation 3D de produit et d’un brief créatif.

A la suite d’une pré-sélection rigoureuse, 18 startups présentant des solutions prometteuses pour l’avenir de l’industrie du luxe ont été retenues pour être présentes sur le stand LVMH “The Dream Garden” à Vivatech, dans les six catégories suivantes: Image & Media For Brand Desirability, Sustainability & Greentech, Immersive Digital Experiences, Omnichannel & Retail, Operations Excellence, Employee Experience, Diversity & Inclusion, dans chacune de ces catégories un prix a été décerné, en plus d’une mention spéciale dédiée à la Data et à l’Intelligence Artificielle.

C’est la startup, FancyTech qui a été honorée du Grand Prix du LVMH Innovation Award. « En remportant le Grand Prix de l’Innovation Award LVMH, FancyTech rejoint le cercle exclusif des grands gagnants de l’Innovation Award. Un tremplin unique pour collaborer avec nos Maisons et contribuer à la transformation du secteur du luxe. Ce prix récompense une fois de plus une startup qui met les développements technologiques au service de l’excellence. Je suis convaincu que leur expertise saura être en phase avec les ambitions de nos Maisons et anticiper les attentes de nos clients. », déclare Bernard Arnault, Président-directeur général du groupe LVMH.



« Je voudrais profiter de l’occasion pour témoigner ma gratitude aux équipes de LVMH, grâce à notre passion commune pour la technologie et l’innovation qui nous réunit tous ici. En connectant l’esprit et la machine, la GenAI étend l’imagination et la créativité sans limites, mais ne peut remplacer le cœur et l’humain. Nous sommes honorés de faire partie de cette nouvelle aventure » indique Morgan Mao, co-founder de FancyTech

Des trophées uniques réalisés par la Maison Dior conçus avec l’appui de l’Intelligence Artificielle et pour le grand prix, une malle sur-mesure Louis Vuitton Fait marquant de cette édition, LVMH a demandé à son emblématique Maison DIOR d’imaginer des trophées créatifs exploitant les capacités de l’Intelligence Artificielle pour chacun des prix. Le design s’inspire du concept du stand VivaTech de LVMH « The Dream Garden ». Conçus par l’équipe de visual merchandising de Dior, ces trophées uniques sont des chefs-d’œuvre de l’art, de l’artisanat et de la tradition humaine augmentés par l’intelligence artificielle. Chaque pièce brille d’une irisation unique, incarnant la fusion de l’esprit créatif et de l’innovation technologique. Les trophées, qui mettent en valeur les compétences réputées mondialement, des souffleurs de verre de Murano, illustrent l’art de la verrerie dans toute sa splendeur. L’Intelligence Artificielle a été pleinement intégrée au processus de création, comme source d’inspiration, grâce à un outil conçu par les équipes de Dior, INSPAIRE.



Pour sublimer et protéger le grand prix, la Maison Louis Vuitton a créé une malle unique pour abriter le trophée du grand vainqueur, reflétant son héritage et expertise de réalisation de malles sur mesure et de demandes spéciales.

FancyTech remporte le grand Prix LVMH Innovation Award 2024 FancyTech, également gagnante de la catégorie Immersive Digital Experiences, utilise des scripts vidéo générés par l’IA (code Python) pour contrôler les mouvements vidéo et les effets d’éclairage dans les logiciels de production vidéo, sur la base des instructions créatives des marques. Combinées à des modèles 3D réalistes, ces vidéos peuvent être rapidement générées en très haute qualité et même comporter des mouvements impossibles à réaliser manuellement.



Tous les lauréats se voient offrir une opportunité unique d’accroître leur visibilité et d’accéder à l’écosystème de Maisons iconiques du Groupe. Il leur permet également de bâtir et d’accélérer des collaborations entre les Maisons du Groupe et des startups prometteuses animées par la volonté d’explorer de nouveaux marchés et de nouvelles technologies.



Palmarès 2024 par catégorie

Image & Media for Brand Desirability: Ircam Amplify Les pouvoirs du son au service des marques et des expériences utilisateurs.



Le résultat renforce l’identité de la marque et l’engagement de l’utilisateur, avec un spectre complet de conception sonore personnalisée et d’installation immersive. Leurs connaissances peuvent être appliquées à l’identité de la marque, aux expériences en ligne, aux produits ou objets connectés, aux points de vente ou aux événements.

Sustainability & Greentech: Aectual Impression 3D d’éléments architecturaux et de mobilier à destination des boutiques faits à partir de matériaux recyclés, dans une logique circulaire.



Les produits d’intérieur et les finitions architecturales d’Aectual ne génèrent pas de déchets et sont entièrement produits numériquement à l’aide d’une imprimante XL 3D utilisant des matériaux recyclés. Après utilisation, ils reprennent le produit et le déchiquettent en nouveaux matériaux, puis impriment directement en 3D de nouveaux produits actualisés.

Immersive Digital Experiences : FancyTech Production de vidéo en GenAI basée sur la modélisation 3D du produit et un brief créatif.



Cf. Grand Prix

Omnichannel & Retail : Glanceable Solution d’analyse des commentaires client alimentée par l’IA.



Glanceable utilise l’IA pour répondre rapidement aux commentaires, détecter les insatisfactions en temps réel, identifier les zones de croissance, offrir des perspectives stratégiques, des recommandations et des analyses avancées pour la planification stratégique, l’amélioration de la prise de décision et la satisfaction des clients.

Operations Excellence : Authena Solutions IoT pour la traçabilité en temps réel et la protection de l’authenticité des produits.



Authena exploite l’IoT et l’IA pour redéfinir l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, en transformant de vastes données en informations exploitables pour l’authenticité et la durabilité. Cela permet d’éradiquer les contrefaçons, de réduire de 90 % les détournements de produits et d’aider à respecter les engagements ESG.

Employee Experience, Diversity & Inclusion : Heralbony Licences d’utilisation d’œuvres d’art uniques réalisées par des artistes en situation de handicap.



Heralbony assure une collaboration de qualité entre les artistes handicapés et les entreprises, de la planification à la production. Cela crée des opportunités commerciales pour les artistes, permet aux entreprises d’intégrer des récits artistiques inclusifs pour promouvoir l’engagement, la DEI.

Special Mention : DATA, AI and Gen AI Solutions : BLNG Studio virtuel pour la joaillerie et solution GenAI allant du croquis au design final.



Notre solution répond aux défis communs auxquels sont confrontées les bijouteries, en rationalisant les processus de conception, en réduisant les coûts en remplaçant les méthodes traditionnelles par des alternatives numériques, et en offrant des conseils personnalisés pour simplifier la prise de décision des clients.

Toutes les startups finalistes sont invitées à accélérer leur développement au sein de la Maison des Startups, l’incubateur du Groupe et recevront un accompagnement spécial pour développer leurs offres et expertises au sein de LVMH et ses 75 Maisons.



A propos de l’Innovation Award LVMH

Au fil des éditions, l’Innovation Award LVMH s’est indéniablement imposé comme une récompense de premier plan pour les startups internationales souhaitant jouer un rôle clé dans le secteur du luxe, comme en témoigne le nombre exceptionnellement élevé de candidatures reçues cette année. Ce sont plus de 1545 startups provenant de 89 pays qui ont candidaté pour cette édition, dont 43% ont été fondées ou co-fondées par des femmes.











