Accueil Envoyer Imprimer Partager Fraktion lance sa plateforme d’investissement immobilier basée sur la blockchain Tezos. Fraktion lance sa solution novatrice pour faciliter l'accès aux investissements immobiliers. La plateforme propose des opportunités d’investissement en collaboration avec des acteurs de l'immobilier, offrant une diversité de projets rentables et sécurisés. Avec un ticket d'entrée à 10€, Fraktion ouvre une nouvelle ère dans l'investissement immobilier fractionné, propulsé par la technologie blockchain.



Ces dernières années de nombreux acteurs de l’immobilier se sont développés pour proposer différentes formes d’accès à la propriété et à l’investissement : projet locatif clé-en-main, la location-accession, le coliving…Cependant, pour un investisseur particulier, cela représente un ticket d’entrée élevé soumis au levier bancaire qui est très limité actuellement.



Afin de proposer ces investissements au plus grand nombre, Fraktion se positionne en tant qu'agrégateur de projets immobiliers diversifiés. Fraktion s’associe avec les acteurs de l'immobilier possédant un historique important dans leurs domaines d’expertise et soumet leurs projets à une communauté d’investisseurs qui pourront directement choisir leur stratégie d’investissement.



« Notre ambition est de rendre l'immobilier accessible au plus grand nombre. Chacun doit pouvoir bâtir son portefeuille à son rythme et selon ses objectifs. Les technologies utilisées par Fraktion permettent une grande flexibilité afin d’envisager une plus grande liberté financière pour chacun. »

Vincent Pastor, CEO de Fraktion



Une opération déjà validée en cercle privé, un partenariat stratégique pour le lancement public.



La solution technique et réglementaire de Fraktion a été déjà déployée et validée lors d'une opération pilote en cercle privé en mai dernier.

Fraktion a choisi de se tourner vers un modèle d'Obligations Convertibles en Actions (OCA). L’investisseur reçoit en échange de sa souscription une Fraktion (Security Token) lui permettant de recevoir mensuellement sur son compte en banque des intérêts indexés sur le loyer ainsi qu’une plus-value en cas de revente. Pour son lancement public, Fraktion propose de participer à un projet immobilier de location-accession présenté par son partenaire Sezame. Ce système de location-accession permet à un primo-accédant ne pouvant avoir accès à un crédit bancaire dans l'immédiat de devenir propriétaire sous 36 mois.

" Ce partenariat avec Fraktion nous ouvre de nouvelles perspectives en termes de financement et permet à un plus large public de contribuer à l’accès à la propriété pour tous. " – Charles Ruelle, CEO de Sezame.







D’autres projets seront proposés après l’été avec des leaders de l’investissement locatif et du coliving.



Un modèle d’obligations convertibles enregistré et sécurisé dans la blockchain Tezos.

Fraktion a développé en propre une solution technique innovante qui enregistre, automatise et sécurise les transactions effectuées sur la plateforme via la blockchain open-source Tezos. Cette blockchain à la gouvernance on-chain au mécanisme de consensus basée sur la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake) a été choisie car évolutive, hautement sécurisée et peu énergivore. Cette technologie offre une transparence totale et renforce la confiance des investisseurs. Dans un futur proche, Fraktion a pour ambition d'ouvrir la voie à la finance décentralisée, avec la possibilité notamment de collatéraliser son token Fraktion.

« Fraktion incarne l’immobilier de demain et ouvre de nouvelles perspectives pour les particuliers désireux d’investir. Nous sommes fiers à travers Tezos de pouvoir amener plus de fluidité et de transparence en garantissant la sécurité des données et l’authentification des transferts. » Cédric Roche, Adoption Manager France chez Nomadic Lab



À propos de Fraktion

Fraktion est une startup spécialisée dans le financement immobilier fondée par Vincent Pastor, Gweltaz Le Coz et Jonathan Cornea. Fraktion permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des projets immobiliers diversifiés et rentables, tout en offrant aux acteurs de l'immobilier une opportunité unique de financement. Grâce à la blockchain Tezos, Fraktion garantit une transparence totale et une sécurité optimale pour toutes les transactions.

FRAKTION



À propos de Nomadic Labs

Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France et au Benelux.

NOMADIC LABS



À propos de Tezos

Tezos est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l’échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui.

TEZOS Plateforme d’investissement dans des projets immobiliers diversifiés.Ces dernières années de nombreux acteurs de l’immobilier se sont développés pour proposer différentes formes d’accès à la propriété et à l’investissement : projet locatif clé-en-main, la location-accession, le coliving…Cependant, pour un investisseur particulier, cela représente un ticket d’entrée élevé soumis au levier bancaire qui est très limité actuellement.Afin de proposer ces investissements au plus grand nombre, Fraktion se positionne en tant qu'agrégateur de projets immobiliers diversifiés. Fraktion s’associe avec les acteurs de l'immobilier possédant un historique important dans leurs domaines d’expertise et soumet leurs projets à une communauté d’investisseurs qui pourront directement choisir leur stratégie d’investissement.Vincent Pastor, CEO de FraktionUne opération déjà validée en cercle privé, un partenariat stratégique pour le lancement public.La solution technique et réglementaire de Fraktion a été déjà déployée et validée lors d'une opération pilote en cercle privé en mai dernier.Fraktion a choisi de se tourner vers un modèle d'Obligations Convertibles en Actions (OCA). L’investisseur reçoit en échange de sa souscription une Fraktion (Security Token) lui permettant de recevoir mensuellement sur son compte en banque des intérêts indexés sur le loyer ainsi qu’une plus-value en cas de revente. Pour son lancement public, Fraktion propose de participer à un projet immobilier de location-accession présenté par son partenaire Sezame. Ce système de location-accession permet à un primo-accédant ne pouvant avoir accès à un crédit bancaire dans l'immédiat de devenir propriétaire sous 36 mois." – Charles Ruelle, CEO de Sezame.D’autres projets seront proposés après l’été avec des leaders de l’investissement locatif et du coliving.Un modèle d’obligations convertibles enregistré et sécurisé dans la blockchain Tezos.Fraktion a développé en propre une solution technique innovante qui enregistre, automatise et sécurise les transactions effectuées sur la plateforme via la blockchain open-source Tezos. Cette blockchain à la gouvernance on-chain au mécanisme de consensus basée sur la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake) a été choisie car évolutive, hautement sécurisée et peu énergivore. Cette technologie offre une transparence totale et renforce la confiance des investisseurs. Dans un futur proche, Fraktion a pour ambition d'ouvrir la voie à la finance décentralisée, avec la possibilité notamment de collatéraliser son token Fraktion.» Cédric Roche, Adoption Manager France chez Nomadic Labest une startup spécialisée dans le financement immobilier fondée par Vincent Pastor, Gweltaz Le Coz et Jonathan Cornea. Fraktion permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des projets immobiliers diversifiés et rentables, tout en offrant aux acteurs de l'immobilier une opportunité unique de financement. Grâce à la blockchain Tezos, Fraktion garantit une transparence totale et une sécurité optimale pour toutes les transactions.Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France et au Benelux.Tezos est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l’échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Elephants lève 500 000 francs suisse pour tokeniser les montres de luxe Ledger lance ‘Ledger Enterprise TRADELINK’, une solution technologique inédite pour le trading institutionnel RealT se lance au Panama et tokenise son premier bien immobilier en dehors des Etats-Unis