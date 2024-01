Glenfiddich x Obvious : lancement d'un drop de 300 NFT sur Tezos

a été fondée par William Grant à Dufftown dans la région du Speyside. C’est de ses mains et de celles de sa femme, de ses sept fils et de ses deux filles, que s’est façonnée la distillerie en 1887. À l’origine de la création de la catégorie Whisky Single Malt en 1963, Glenfiddich est aujourd’hui le Single Malt Scotch Whisky le plus récompensé au monde*. La distillerie Glenfiddich est actuellement dirigée par la cinquième génération de la famille Grant-Gordon et demeure l’une des rares encore détenues et exploitées par une famille. Fidèle à l’esprit pionnier de son fondateur, elle continue d’offrir un spiritueux progressiste qui défie les conventions du malt whisky tout en restant fidèle à son héritage et en conservant les techniques de production traditionnelles établies par William Grant.Obvious est un collectif français d’artistes et de chercheurs, qui développe des algorithmes autonomes, mêlant ainsi recherche humaine à l'autonomie de la machine. Pionniers de l’art digital, ils sont également les premiers artistes français à avoir créé des NFTs dès 2018 avec l’oeuvre Eryn Nemesis. Leurs oeuvres se situent ainsi au carrefour de la science, de l’histoire et de l’art.Leur travail s’intéresse aux marges d’incertitude inhérentes aux nouvelles technologies et proposant des applications détournées allant plus loin que la simple requête parmi des données existantes. Chacune de leurs oeuvres est le fruit d’un long travail de recherche et d’un dialogue répété avec la machine. Le collectif signe ses oeuvres de la formule mathématique des algorithmes développés. Au-delà de cette exploration singulière du langage de création homme-machine, deux éléments caractérisent la démarche d’Obvious. D’une part la volonté de s’emparer de l’histoire de l’art comme d’un matériau à travailleret revisiter, qu’il s’agisse du portrait classique (série "Famille de Belamy", 2018), de l’estampe japonaise (série "Electric Dreams of Ukyo", 2019) ou encore du masque africain (série "Facets of AGI", 2020) ; d’autre part le soin particulier apporté à la construction de contextes fictionnels documentés et souvent sophistiqués, qui serviront d’arrière- plans à chacune de leurs séries.The Rivers Trust est un groupe d'experts en conservation des rivières et des bassins versants dont les actions concrètes ont débuté en 2004. À travers la collecte et l'analyse de données des rivières sauvages et naturelles, l'ONG collabore avec les agriculteurs, les gouvernements et les entreprises en apportant conseils et outils à leurs communautés. The Rivers Trust s'attache à travailler avec la nature, à travers des interventions telles que la plantation d'arbres, la restauration de zones humides et l'installation de systèmes de drainage durables. Elle s'attaque aux problèmes de pollution, d'inondation, de sécheresse et de perte d'habitat. Ces actions ont aussi des effets bénéfiques sur l'agrément des communautés et favorisent la santé et le bien-être. En contact avec les communautés depuis plus de 30 ans, le premier mouvement qui donnera naissance à The Rivers Trust a été créé par des habitants qui réclamaient une amélioration de la situation de leurs rivières. Aujourd'hui,l'ONG rassemble plus de 65 "trust members" et près de 21000 bénévoles à travers la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Irlande, et continue de se développer. Les associations locales travaillent au coeur de la communauté et organisent des activités de conservation, telles que le nettoyage des rivières, l'élimination des espèces envahissantes et la création d'habitats.Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France, au Benelux et en Allemagne.Tezos est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l’échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui.