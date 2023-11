Blockchain Tezos : un projet healthtech pour tracer les allergies médicamenteuses

Nous sommes enthousiastes à l’idée de voir le projet Vigicard devenir une réalité. Nous souhaitons, à l’aide de la technologie, faciliter et améliorer considérablement le suivi et le traitement des patients présentant une situation d'allergie médicamenteuse. Dans les faits, notre but est surtout d’éviter aux praticiens la prescription thérapeutique de seconde intention qui est souvent moins efficace, voire plus toxique, mais surtout lorsque l’allergie est prouvée pouvoir donner des conseils personnalisés

Nous sommes ravis d’avoir accompagné les équipes du projet dans la conception et la création de cette première carte numérique. Vigicard est le point de départ d’une révolution majeure tant pour la recherche et le suivi médical des patients, mais aussi d’un point de vue technologique avec une application concrète de la blockchain pour le plus grand nombre.

Au-delà de la recherche, l’essai clinique permettra de statuer sur l’utilité d'une solution de soins de santé décentralisée. En effet, les systèmes de santé sont confrontés à d'énormes problèmes d'interopérabilité et d’intégration technologique, il est donc primordial que le projet soit en phase avec ces enjeux de premier ordre. Nous sommes plutôt confiants, puisque la blockchain a cette capacité de répondre à ce besoin de souplesse pour développer des cas d’usage à grande échelle et ce de manière sécurisée avec des infrastructures existantes“

Créer un parcours patient plus serein concernant les allergiesDéveloppée grâce aux recherches du Dr Anca Chiriac et du Prof Pascal Demoly à l'hôpital universitaire de Montpellier, l’application Vigicard répond à un enjeu de santé publique, à savoir le manque d’information et le mauvais usage de médicaments potentiellement allergènes. En effet, les allergies médicamenteuses déclarées concernent 5 à 10 % de la population européenne. D’après de récents rapports, lorsque les tests d'allergie sont correctement effectués, seules 20 % des allergies déclarées sont confirmées. Dans la grande majorité des cas, il s'avère que le médicament associé à une réaction prétendument allergique est toléré par le patient. L’application Vigicard permettra ainsi aux patients et aux professionnels non allergologues de mieux identifier, traiter et gérer les allergies médicamenteuses..”Dr Anca Chiriac, allergologue, co-porteuse du projetPour se lancer, le projet Vigicard a choisi dès le départ la technologie blockchain notamment pour ses qualités d'immutabilité, traçabilité et horodatage, et parce qu'elle simplifie l’interopérabilité. Ainsi, en utilisant la technologie blockchain Tezos, Vigicard va permettre d’enregistrer les preuves (certificats) d'allergie ou immunité pour permettre à tous les professionnels de santé autorisés d'avoir des informations fiables et horodatées sur les antécédents d'un patient et de vérifier l’exactitude de ces informations. Cela est particulièrement crucial dans le domaine médical, où la protection des informations sensibles est une priorité absolue.La blockchain Tezos a été sélectionnée pour ses caractéristiques intrinsèques de fiabilité, de sécurité renforcée et son protocole d'auto-amendement peu énergivore. Ces qualités sont essentielles pour garantir la stabilité et la pérennité de l’application Vigicard dans le temps. Par ailleurs, le projet a également bénéficié du soutien financier de la Fondation Tezos et du support technique de Nomadic Labs, une filiale de la Fondation Tezos, experte de la technologie blockchain Tezos ainsi que de la société française Functori.Adoption Manager France chez Nomadic LabsA terme, le projet Vigicard souhaite intégrer un système d'aide à la décision clinique appelé CDSS pour la gestion des allergies médicamenteuses. Une première dans le domaine, soutenue par la publication de plusieurs directives européennes visant à améliorer la qualité des soins. Ainsi, pour valider cette intégration, l'application Vigicard sera testée lors d’un essai clinique randomisé au sein de l'unité d'allergologie de l'hôpital universitaire de Montpellier. Une première étape pour un projet qui veut être à l’avant-garde de la médecine et du suivi des patients.. Fabien Bucamp, co-fondateur de CodinsightSi elle séduit, l’application pourrait être déployée à l’échelle européenne et, à l’avenir, être étendue à d’autres types d’allergies (par exemple alimentaires) et aux vigilances sanitaires.propos de TezosTezos est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l’échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui. Pour en savoir plus sur Tezos : Tezos.com.est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France et au Benelux.Codinsight est une entreprise fondée par des experts en innovation digitale et technologies Web3. Basée à Montpellier, elle accompagne les projets innovants dans la structuration et le développement technique de leurs applications (web et mobiles) et apporte de nouvelles solutions par l’intégration de technologies innovantes.