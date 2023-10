Deloitte Luxembourg devient Corporate Baker sur Tezos

Nous sommes heureux de jouer un rôle actif dans une initiative aussi ambitieuse, qui renforce notre collaboration avec Tezos et réaffirme l’intention de Deloitte d'être à l'avant-garde de la révolution blockchain.

Nous sommes fiers de compter Deloitte Luxembourg parmi nos Corporate Bakers. C’est une opportunité formidable pour l’écosystème que de bénéficier de l’expertise d’un des leaders mondiaux dans son domaine qui a toujours intégré la technologie blockchain à son expérience et à son ADN.

est au coeur de nombreuses innovations qui amèneront les entreprises à se transformer ces prochaines années. Au-delà de son efficacité et de sa capacité à soutenir de nouveaux modèles ainsi qu'à générer de nouvelles sources de revenus, elle permet le traçage complet et sécurisé de flux de données.Doté d'un centre de compétences interne dédié à la blockchain baptisé « Blockchain Institute », le réseauen a développé ces 10 dernières années une forte expertise. Il soutient plus de 450 entreprises dans la création de solutions Web3 sur-mesure et innovantes en réponse à leurs problématiques technologiques ou business. Depuis la création de sa division blockchain en 2015, Deloitte Luxembourg a fourni formations, conseils stratégiques et prototypage à de nombreuses d'organisations.En devenant Corporate Baker,choisit de renforcer la gouvernance onchain deet soutient l'évolution du protocole. À travers son droit de vote proportionnel aux tez (jetons Tezos) qui lui sont délégués, Deloitte Luxembourg garantira la sécurité et vérifiabilité du réseau Tezos. La blockchain, qui fête cette année ses cinq ans, a connu 14 mises à niveau. Alors que la mise à jour Mumbai a permis en mars dernier à la blockchain Tezos de démultiplier sa puissance globale de traitement et de dépasser le seuil symbolique du million de transactions par seconde, Nairobi, déployée en juin, a amené plusieurs améliorations du protocole économique de Tezos comme une augmentation jusqu'à 8 fois du nombre de transactions par seconde (TPS) et de nouvelles fonctionnalités pour les Smart Rollups..» Sébastien Genco, Partner chez Deloitte Luxembourg» Louis Chevalier, Adoption Manager Benelux chez Nomadic Labsest l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France et au Benelux.est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l'échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d'enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d'aujourd'hui.