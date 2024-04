Fleur Pellerin rejoint le Conseil de Tezos Foundation

Depuis 2016, Fleur Pellerin dirige Korelya Capital, le fonds de capital-risque qu’elle a créé, dédié aux entreprises de l’écosystème tech européen. Déjà impliquée dans le secteur du Web3, via ce fonds, Fleur Pellerin à notamment contribué au développement d’entreprises comme Ledger, Bitfury et Ramp. Son expérience acquise lors de ses précédentes fonctions dans la culture et le numérique, ainsi que son expertise dans l’investissement, seront de véritables atouts pour le projet.



" Je suis honorée de rejoindre le Conseil de la Tezos Foundation et enthousiaste à l’idée de contribuer à un écosystème qui est à la pointe de l'innovation et de la gouvernance de la blockchain. Mon parcours dans les secteurs du digital et de la culture m'a dotée d'une vision unique et de compétences qui, je pense, viendront compléter la mission de la Tezos Foundation, à savoir promouvoir et soutenir le protocole Tezos. Nous sommes à une période charnière propice à plus de croissance et une décentralisation plus poussée au sein de la communauté blockchain. Je me réjouis donc de rejoindre une équipe d’éminents professionnels pour construire un écosystème dynamique et décentralisé qui relèvera les défis à venir et saisira les opportunités offertes par la blockchain ”, déclare Fleure Pellerin.



A propos de La Tezos Foundation

La Tezos Foundation est une fondation suisse, supervisée par l'Autorité fédérale de surveillance des fondations. Son but est de promouvoir le protocole Tezos par le biais de subventions et d'autres moyens de déploiement de capitaux.





Membres du "Foundation Council" de TEZOS

ROMAN SCHNIDER, Président de la Tezos Foundation

ALEXIS BONTE, co-Fondateur et CEO de eRepublik Labs

ARTHUR BREITMAN, Architecte de la Tezos

Alice Lloyd George, Co-fondatrice du VC Rogue Capital

Lars Haussmann, Head of Corporate Management d'Haussmann Treuhand AG.

Chris Wright, Senior Vice President et CTO de Red Hat

Anil Madhavapeddy, Chercheur à l'Université de Cambridge

Daniel Masters, co-Fondateur et Président de Coinshares Group