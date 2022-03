Square annonce le lancement de Factures Square pour aider les entreprises françaises à gagner du temps et à être payées plus rapidement Un nouveau logiciel de facturation pour aider les entreprises françaises de toutes tailles à accepter les paiements 24 h/24 et 7 j/7.

Factures Square aide les entrepreneurs à rationaliser et à automatiser facilement leurs besoins en facturation grâce à des fonctionnalités intelligentes et personnalisées



Square, le pionnier des solutions de paiement et de gestion d’activité pour les entreprises de toutes tailles, présente Factures Square et Factures Square Plus, des solutions logicielles qui permettent aux entreprises d'accepter les paiements de leurs clients 24 h/24. Grâce à ce nouveau logiciel, les entrepreneurs peuvent envoyer des factures numériques en quelques secondes par e-mail, par SMS, ou en partageant un lien, facilitant ainsi le paiement pour leurs clients.



Selon une enquête récente de BPI France (1), les TPE et PME estiment leur trésorerie suffisante au regard de la crise, notamment en raison des mesures d'accompagnement COVID qui ont été mises en place. Cependant, avec le retrait progressif des dispositifs de soutien et dans le contexte de prix élevés des intrants et des coûts de transport, les PME sont plus prudentes quant à l'évolution de leur trésorerie. Les données recueillies par Square aux États-Unis montrent que plus de 75 % des factures Square sont payées en un jour, ce qui facilite plus que jamais le paiement tout en contribuant à améliorer les flux de trésorerie des entreprises de toutes tailles.



Avec ce lancement, Factures Square permet aux entreprises d'envoyer des estimations professionnelles pour confirmer les détails de travaux futurs. Elles peuvent être converties en factures une fois acceptées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises de services, notamment les traiteurs, les graphistes, les prestataires de services à domicile et les réparateurs, les consultants indépendants, les organisateurs de mariages et d'événements, les photographes et tous ceux qui ont besoin de fournir une estimation pour sécuriser de potentiels clients.



MAISON COCKTAIL, à Quimper, est une entreprise qui rassemble et vend des spiritueux, des cocktails ainsi que des boissons et des spiritueux sans alcool de toutes les régions françaises. Leurs services de mixologie proposent des événements uniques pour les particuliers et les professionnels. Stanislas Hanauer, fondateur de MAISON COCKTAIL, a testé Factures Square Plus : « Nous organisons des événements sur mesure, et Factures Square Plus est parfaitement adapté à cette approche personnalisée. Il nous permet d'envoyer des estimations claires, rapides, simples mais aussi détaillées, afin que nos clients particuliers et professionnels puissent avoir un aperçu rapide de nos prestations. L'acceptation en un clic permet de gagner du temps dans le processus de vente, et la possibilité de diviser le paiement en étapes nous rend plus opérationnels et agiles. »



Factures Square propose les fonctionnalités suivantes :

• Facturation et estimations illimitées

• Nombre illimité d'utilisateurs

• Nombre illimité de clients

• Accès depuis n'importe où dans le monde

• Envoi par e-mail, SMS ou en partage de lien

• Paiements 24 h/24 et 7 j/7



En complément, Factures Square Plus fournit les fonctionnalités avancées suivantes :

• Modèles de facture personnalisés : pour créer, enregistrer et réutiliser des modèles de facture, afin d’aider les vendeurs à accélérer la facturation et à éviter de repartir de zéro à chaque opération.

• Échéanciers de paiement : pour configurer et programmer un échéancier de paiements personnalisé à partir de la même facture, ce qui donne aux vendeurs plus de contrôle sur leurs flux de trésorerie et leurs paiements.

• Estimations sur plusieurs lots : pour inclure plusieurs lots d'articles et de services proposés aux clients dans une seule et même estimation, ce qui aide les vendeurs à consacrer moins de ressources à la définition et à la tarification de leurs projets avec les clients.

• Conversion automatique des estimations acceptées en factures

• Champs personnalisés : pour créer et sélectionner l'emplacement des champs personnalisés, ce qui permet aux vendeurs de communiquer des détails supplémentaires aux clients, tels que les conditions d'utilisation, la politique d'annulation, la politique de retour ou tout autre message personnalisé.

• Projets : pour créer et stocker plusieurs estimations, factures, fichiers et notes dans des dossiers organisés, et surveiller quels projets sont ouverts et terminés afin de rester organisé.



« Factures Square Plus permet aux commerçants d'automatiser leur facturation afin qu'ils puissent gagner un temps précieux, tout en apportant un aspect plus professionnel à leurs processus de paiement », déclare Daniel Nicolas, responsable du développement commercial Europe chez Square. « Les entreprises peuvent désormais s'appuyer sur Factures Square et Factures Square Plus pour organiser leurs besoins de facturation afin de maintenir leur trésorerie et de créer une expérience facile et simple pour elles et pour leurs clients. »



« Avec Factures Square, il m'est très simple d'envoyer des factures à mes clients », déclare Elhadj Keita, directeur de Maison Sneakers. L'entreprise nettoie, remet à neuf et personnalise les baskets de clients qui paient en magasin ou à distance par factures. Elhadj Keita poursuit : « Quelques clics suffisent, et les relances automatiques facilitent le suivi de facturation. Tous mes rapports de vente sont accessibles depuis mon tableau de bord. Je gagne énormément de temps dans la gestion quotidienne de mon business. »



Square Factures est un service gratuit. Square Factures Plus est un abonnement logiciel mensuel payant proposé au tarif de 20 €/mois, avec un essai gratuit de 30 jours sans engagement. Pour plus de renseignements sur Square Factures et Square Factures Plus, veuillez visiter https://squareup.com/fr/fr/invoices.



(1) Source: BPI France: 74ᵉ enquête de conjoncture : des PME plus confiantes pour 2022 https://lelab.bpifrance.fr/enquetes/74eme-enquete-de-conjoncture-des-pme-plus-confiantes-pour-2022



A propos de Square, Inc.

Square aide les commerçants à gérer et développer leur entreprise plus facilement grâce à son écosystème intégré de solutions de vente. Square propose un logiciel spécialement conçu pour gérer les restaurants et des opérations de vente au détail complexes, des outils d’e-commerce polyvalents, des services financiers et des produits bancaires intégrés, une plate-forme de prise de rendez-vous, des solutions de gestion des employés et de la paie, et bien plus encore. Le tout fonctionne de façon intégrée pour faire gagner du temps aux commerçants et réduire leurs efforts. Des millions d’entreprises à travers le monde font confiance à Square pour développer leurs ventes et prospérer. Square fait partie de Block, Inc. (NYSE : SQ), une société technologique mondiale spécialisée dans les services financiers.

www.squareup.com



