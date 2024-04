Ripple annonce le lancement de son stablecoin

Le marché des stablecoins devrait atteindre un sommet de 3 000 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Alors que le rôle des stablecoins dans la finance mondiale devient de plus en plus prononcé, Ripple annonce son intention de lancer un stablecoin, indexé 1:1 sur le dollar américain (USD) et adossé à 100 % à des dépôts en dollars américains, à des bons du Trésor américain à court terme, et autres équivalents de trésorerie.



Bien que parler de stablecoins puisse sembler être une autre phase de l'actualité cryptographique digne d'intérêt, cet actif numérique particulier peut ajouter une valeur majeure en tant que point d'entrée permettant aux systèmes financiers existants de se connecter au monde de la finance décentralisée (DeFi), entraînant finalement une vague de nouveaux cas d'utilisation.

De plus, l’exploitation d’un stablecoin fiable de niveau entreprise aux côtés de XRP dans Ripple Payments soutiendra une plus grande liquidité et permettra des rampes d’accès/sortie mondiales pour répondre à la demande de paiements transfrontaliers à grande échelle.



Le marché du stablecoin a atteint environ 150 milliards de dollars, mais la diversité des émetteurs de stablecoin fait toujours défaut. Le système financier mondial connaît une augmentation unanime de la demande de pièces stables offrant une valeur réelle centrée sur l’utilité, la liquidité et la confiance.



La décision d'émettre un stablecoin adossé au dollar américain, parallèlement à une approche axée sur la conformité pour créer une solution de paiement transfrontalière supérieure, a positionné Ripple comme un pont solide entre la finance traditionnelle et les actifs numériques, là où d'autres offrent des cordes raides.



« Les institutions qui entrent dans cet espace réussissent en s'associant avec des acteurs conformes et natifs de la cryptographie, et les antécédents et la résilience de Ripple parlent d'eux-mêmes alors que nous lançons de nouveaux produits et acquérons des entreprises à travers plusieurs cycles de marché », a déclaré Brad Garlinghouse, PDG de Ripple.



Depuis un certain temps déjà, Ripple exploite une combinaison d'actifs , notamment XRP, fiat et stablecoins, dans le flux de Ripple Payments afin de fournir la meilleure expérience à ses clients mondiaux .

Sur les marchés émergents, il existe une demande de paiements en stablecoins au lieu de la monnaie fiduciaire locale. Tirer parti de ce stablecoin et de XRP améliorera l’expérience globale de paiement des clients du monde entier.



En parallèle, l’ écosystème XRPL a recherché un stablecoin crédible pour débloquer de nouvelles opportunités pour les cas d’utilisation institutionnels et DeFi dans divers secteurs.



« Les capacités natives de XRP Ledger, notamment un échange décentralisé et un teneur de marché automatisé, ont été conçues pour utiliser XRP comme actif de transition. L’introduction d’un stablecoin de confiance sur XRPL entraînera davantage d’adoption et de développement, contribuant ainsi à un écosystème dynamique », a déclaré Monica Long, présidente de Ripple.



Les principaux avantages du stablecoin de Ripple incluent :



Niveau entreprise : Ripple se spécialise dans les solutions d'entreprise basées sur la blockchain dont les institutions financières et les entreprises ont besoin. Ripple exploitera à la fois le XRP et le stablecoin dans sa solution de paiement pour améliorer encore l'expérience client et servir de premier cas d'utilisation de l'actif en entreprise à grande échelle.



État d’esprit axé sur la conformité : Ripple s’engage à respecter la conformité réglementaire et dispose d’un portefeuille de licences croissant dans des régions clés du monde. La société et ses filiales détiennent collectivement une BitLicense de New York, près de 40 licences de transmetteur d'argent à travers les États-Unis, une licence d'établissement de paiement majeur de l'Autorité monétaire de Singapour et un enregistrement de fournisseur de services d'actifs virtuels auprès de la Banque centrale d'Irlande . Plus tôt cette année, Ripple a accepté d' acquérir Standard Custody , l'une des rares sociétés de cryptographie à détenir une charte de confiance de New York, afin d'étendre son empreinte de licence afin de mieux servir les entreprises clientes.



Liquidité sur l' échange décentralisé (DEX) : Bien que XRP soit la devise native du XRPL, le Ledger a été conçu pour prendre en charge tout type d'actif émis pour être négocié sur le DEX et réglé rapidement n'importe où dans le monde avec de faibles coûts de transaction. L'apport d'actifs plus crédibles sur le DEX, tels que le stablecoin de Ripple, apportera de nombreux avantages aux utilisateurs, aux développeurs et aux applications.



Réserve transparente Stablecoin : Soutenu par une réserve 1:1 de liquidités et équivalents de trésorerie, le stablecoin de Ripple est conçu pour garantir la transparence et la fiabilité. Une fois le stablecoin disponible, Ripple publiera des attestations mensuelles des actifs.



Compatibilité multichaîne : Le stablecoin Ripple sera émis sur la blockchain XRP Ledger et Ethereum en utilisant la fonctionnalité native XRPL et les normes de jetons ERC20. Les développeurs sur XRPL et ETH pourront intégrer le stablecoin Ripple afin que les utilisateurs puissent effectuer des transactions avec stabilité, confiance et confiance. Le stablecoin Ripple étendra l’émission native à d’autres blockchains, permettant aux utilisateurs de bénéficier de l’interopérabilité entre les chaînes.



En s'appuyant sur les capacités offertes par cet actif numérique, telles qu'une liquidité accrue et une amélioration continue de l'expérience client, Ripple peut continuer à consolider son rôle de principal fournisseur de solutions de blockchain et de cryptographie d'entreprise .