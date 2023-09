Ripple acquiert Fortress Trust

En tant qu'investisseur précoce dans Fortress Trust, nous avons eu l'occasion de connaître l'équipe, sa vision et sa technologie. Depuis leur lancement en 2021, ils ont bâti une entreprise impressionnante avec des revenus récurrents et une solide liste de clients crypto-natifs et nouveaux dans la cryptographie

Nous sommes ravis de faire appel à cette équipe et à sa technologie pour accélérer nos activités et continuer à exploiter notre avantage dans les domaines critiques de l'infrastructure cryptographique.

Les licences sont un outil puissant pour créer et offrir la meilleure expérience client aux entreprises utilisant l'infrastructure cryptographique de Ripple dans nos solutions de paiement et de liquidité

L'acquisition de Fortress Trust nous offre de nombreuses options pour à la fois améliorer l'expérience client actuelle dans nos produits existants et explorer de nouveaux produits complémentaires – le tout dans le but de devenir le guichet unique pour les entreprises cherchant à se convertir, stocker et transférer de la valeur. blockchain dans le monde.



Nous sommes extrêmement heureux que Fortress Trust soit racheté par Ripple, l'une des sociétés les plus importantes et les plus innovantes du secteur – cela témoigne de l'équipe et de l'entreprise que nous avons bâties en peu de temps. De plus, nous sommes impatients de continuer à collaborer et d'approfondir notre partenariat avec notre solution de paiement Web3

Grâce à sa technologie et à ses licences, Fortress Trust fournit une infrastructure essentielle pour répondre au marché croissant de la cryptographie d'entreprise qui complète la feuille de route commerciale et produit de Ripple. Cette nouvelle fait suite à la récente acquisition par Ripple du fournisseur de garde de crypto-monnaie Metaco pour 250 millions de dollars – l'une des transactions les plus importantes dans le domaine en 2023.», déclare Brad Garlinghouse, PDG de Ripple. "Avec cette acquisition, le portefeuille croissant de licences réglementaires de Ripple s'étend, puisque Fortress Trust détient une licence Nevada Trust . Ripple et ses autres filiales détiennent collectivement une NY BitLicense, plus de 30 licences de transmetteur de fonds à travers les États-Unis et une licence de principe d'établissement de paiement majeur délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale du pays.», a déclaré Monica Long, présidente de Ripple. «Mieux connue pour ses produits de paiement phares, Ripple a été la première entreprise à résoudre les problèmes de plusieurs milliards de dollars liés aux paiements transfrontaliers utilisant la blockchain et la crypto-monnaie. La société s'est concentrée sur la création d'une infrastructure de paiement basée sur la blockchain, avant d'élargir son offre de produits pour répondre à de nouveaux cas d'utilisation tels que la gestion des liquidités, la tokenisation et les monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Aujourd'hui, Ripple sert des centaines de clients dans plus de 55 pays et 6 continents avec des capacités de paiement sur plus de 70 marchés.», a déclaré Scott Purcell, PDG de Fortress Blockchain Technologies.Ripple est devenu un investisseur minoritaire dans Fortress Blockchain Technologies en 2022 dans le cadre de son financement de démarrage. Après la conclusion de l'accord, Ripple investira également dans la société mère Fortress Blockchain Technologies et ses services FortressPay, qui tireront parti de la technologie mondiale et du cadre réglementaire que Ripple a construit pour fournir des solutions de paiement nouvelles et innovantes aux clients B2B du monde entier.La conclusion de la transaction est soumise à une diligence raisonnable et aux approbations réglementaires.est le principal fournisseur de solutions de cryptographie pour les entreprises. Notre mission est de créer des solutions cryptographiques révolutionnaires pour un monde sans frontières économiques.Nos solutions sont plus rapides, plus transparentes et plus rentables, résolvant les inefficacités qui définissent depuis longtemps le statu quo. Et en collaboration avec nos partenaires et l’ensemble de la communauté des développeurs, nous identifions des cas d’utilisation dans lesquels la technologie cryptographique inspirera de nouveaux modèles commerciaux et créera des opportunités pour davantage de personnes.