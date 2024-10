Ripple, son stablecoin indexé sur le dollar est né

Le RLUSD combine la stabilité des monnaies fiduciaires traditionnelles avec l'efficacité de la technologie blockchain, ce qui le rend idéal pour les cas d'utilisation financière. S'appuyant sur l'expérience d'entreprise et les antécédents éprouvés de Ripple, le RLUSD est conçu pour :



- Paiements : RLUSD permet des paiements mondiaux en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parallèlement à XRP, RLUSD sera intégré à la solution de paiements transfrontaliers de Ripple pour continuer à améliorer le temps de transaction, la rentabilité et la fiabilité. Le solide réseau de paiement de Ripple couvre plus de 90 marchés, représentant plus de 90 % du volume quotidien des changes, et a facilité plus de 37 millions de transactions d'une valeur de près de 70 milliards de dollars.



- Rampes d'entrée/sortie : RLUSD fournit un pont stable et fiable entre les monnaies fiduciaires traditionnelles et l'écosystème crypto. Les utilisateurs peuvent facilement convertir entre les pièces stables et les monnaies fiduciaires sans se soucier de la volatilité des prix, garantissant une transition transparente et efficace lors de l'entrée (rampe d'entrée) ou de la sortie (rampe de sortie) de l'espace crypto.



- Tokenisation d'actifs réels (RWA) : les stablecoins conformes et transparents, comme le RLUSD, fournissent liquidité, règlement et garantie pour le trading d'actifs réels tels que les matières premières, les titres et les bons du Trésor sur la chaîne. Le RLUSD fournit un moyen d'échange stable, réduisant la volatilité et les coûts des transactions.