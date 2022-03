Memo Bank lance le virement instantané sans surcoût et jusqu’à 100 000 €

« Alors que le coût d’utilisation du service de paiements instantanés par les banques est de 0,002 €, les paiements instantanés sont parfois facturés 1,00 € par transaction. Cela doit changer. Pour que le paiement instantané devienne la norme, il doit être bon marché et facile à utiliser. »

— Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, 19 mai 2021



Grâce à une connexion directe au cœur des systèmes de paiement européen, elle est la seule banque à proposer à ses entreprises clientes une solution de virement instantané sans surcoût.



Lever les freins à l’usage



Le virement SEPA instantané (ou SCT Inst ou encore Instant payment) permet d’émettre ou de recevoir un virement d’un montant maximum de 100 000 euros au sein de la zone SEPA en l’espace de 10 secondes (365 jours par an, 7 jours/7 et 24h/24) contre 1 à 3 jours pour un virement standard.



Facturé en moyenne un euro par virement par les banques traditionnelles, et parfois plus de huit euros, le virement instantané peut rapidement peser sur les frais bancaires d’une PME qui gère des centaines, voire des milliers de virements par mois. La rapidité d’exécution du virement instantané est un réel atout pour piloter la trésorerie d’une entreprise au quotidien, or le coût est le principal frein à l’usage pour les organisations[1]. Memo Bank a donc fait le choix de proposer les virements instantanés sans surcoût à ses entreprises clientes.



De la flexibilité pour piloter sa trésorerie



Si le virement instantané lève la contrainte de planification et d’anticipation des flux de trésorerie, il est en particulier un allié de la relation client-fournisseur par la flexibilité et l’accélération qu’il offre dans les processus de paiement car le bénéficiaire dispose d’une garantie de réception immédiate des fonds.



Autre avantage concret du virement instantané : les équipes financières peuvent émettre un virement de trésorerie qui arrivera à destination en quelques secondes pour équilibrer les différents comptes bancaires à l’échelle de l’entreprise ou du groupe. Enfin, c’est aussi l’assurance de payer les salaires des employés à une date fixe.



Une connexion directe au coeur des systèmes de paiement européen



« Pour démocratiser les virements instantanés, explique Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de Memo Bank, nous avons fait le choix de nous passer d’intermédiaire et de nous connecter directement aux systèmes de paiement européens. Si nous pouvons proposer ces virements sans surcoût, c’est que nous sommes passés, en quelque sorte, en direct producteurs. »



Memo Bank a fait le choix de ne pas avoir d’intermédiaire et de se connecter directement à RT1, le système de paiement européen d’EBA Clearing pour les paiements instantanés en euros. Une participation directe qui permet de limiter les frais prélevés par des intermédiaires dans le but de démocratiser le recours aux virements instantanés et soutenir la trésorerie des PME.



