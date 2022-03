Libeo s’associe au cabinet d’audit Exco Fiduciaire du Sud-Ouest (Exco FSO) pour proposer aux entreprises le paiement des factures en un clic

• Libeo, spécialiste du paiement entre entreprises, s’associe avec le cabinet de l’Expertise comptable, de l’audit et du conseil Exco FSO, leader sur le marché du grand Sud Ouest, pour proposer une fonction dédiée au paiement des factures intégrée à son outil de gestion - une première dans le secteur du conseil et de l’audit.

• Un gain de temps considérable pour les dirigeants d’entreprise et leurs experts-comptables, qui pourront avoir un accès privilégié à tous leurs documents administratifs, déléguer le paiement à Exco, ou régler directement leurs factures de façon entièrement sécurisée, et en un clic, sans avoir à se connecter à leur interface bancaire ni à saisir d’IBAN.

• Nommée PAY, la fonctionnalité est rendue disponible sur My Exco, plateforme d’outils et de services pour simplifier le pilotage de l’activité des entreprises au quotidien. Son intégration est rendue possible grâce à la nature API-First de Libeo, qui rend sa capacité de paiement en un clic interopérable à tous les outils de gestion.



Pour la première fois sur le marché, Libeo s’associe à Exco FSO, cabinet d’Expertise-comptable et d’audit de référence, pour proposer sur sa plateforme My Exco une fonctionnalité de paiement des factures fournisseurs de façon simple, rapide et sécurisée. Grâce à PAY, les clients Exco FSO ont désormais la possibilité de régler leurs factures sans plafonnement, et sans avoir à saisir d’IBAN ou à se connecter à leur interface bancaire. Un gain de temps considérable au quotidien qui leur permet de se reconcentrer sur l’essentiel. S’ils le souhaitent, les dirigeants peuvent également déléguer la gestion des paiements à Exco FSO.



PAY fait partie des outils disponibles à partir de My Exco. Il rejoint les indicateurs de gestion, le suivi et gestion de la trésorerie, la gestion des RH, la facturation clients, la recherche multicritère, et l'interface partagée avec le cabinet pour le dépôt et la récupération des documents.



“Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de rendre simple et naturel l’entrepreneuriat, au travers de notre plateforme de services développée à l’intention de nos clients. Nous sommes donc ravis de pouvoir collaborer avec Libeo, acteur de notre territoire, qui se veut comme « la façon la plus étonnamment simple de se faire payer ». Un pas de plus dans le processus de digitalisation de nos clients dans lequel ils devraient trouver leur intérêt”. Philippe Lafargue, Président d’Exco Fiduciaire du Sud Ouest



L'interopérabilité, un atout considérable pour les entreprises



Aujourd’hui, près de 150 000 entreprises connectées utilisent Libeo pour payer et se faire payer. La puissance de son API lui permet de s’associer à tout outil métier pré-existant et de co-construire avec les entreprises des outils performants, sur mesure, et 100% sécurisés qui ont pour principal atout une prise en main immédiate. Exco FSO est le premier cabinet d’expertise comptable à en bénéficier sur son marché, un partenariat pionnier, leader d’une digitalisation vitesse grand v, à l’aube de la généralisation de la facturation électronique qui sera rendue obligatoire dès 2024.



“Nous sommes ravis d’être partenaires d’Exco FSO, acteur référent du conseil financier et de l’expertise comptable de notre écosystème français. Nous partageons l’objectif d’accompagner au mieux les entrepreneurs, directeurs financiers et experts-comptables en s’attaquant à chaque point de douleur du quotidien. La facilité de paiement se situe au cœur d’une transformation positive, en permettant aux professionnels de se libérer du temps et de se concentrer exclusivement sur des tâches à forte valeur ajoutée.” Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo



À propos d’Exco FSO

Exco dans le Sud-Ouest, membre du réseau Exco, est le leader d’une communauté de métiers liés à la création, au développement et à la transformation des entreprises avec plus de 750 collaborateurs « fertiliseurs » répartis dans 50 agences en Aquitaine et en Occitanie.

Animée par des valeurs fortes, notre intention est de prendre soin des hommes et des femmes : de nos collaborateurs « fertiliseurs » comme de nos clients pour permettre à tous un épanouissement grâce à la réalisation de leurs projets.



À propos de Libeo

Libeo est une communauté d'entreprises permettant aux dirigeants de TPE-PME, directeurs financiers et experts-comptables de centraliser leurs factures, payer et se faire payer de manière simple, en un clic et sans IBAN, sans avoir à se connecter à leur banque. La solution se synchronise avec tous les logiciels comptables et toutes les banques du marché. Libeo bénéficie du programme de R&D Horizon 2020 de l’UE (convention n°876518).

www.libeo.io