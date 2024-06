La fintech Hero s'auréole d'un second tour de table d'un montant de 11,3 millions d'euros (100 % equity) mené par Valar Ventures aux côtés de son investisseur historique SquareOne.

Second ? Car il y a un an et demi, l'entreprise dévoilait une première levée de 12,4 millions d'euros (7,7 en equity ; le reste en dettes), auprès de Paua Ventures aux côtés de Rapyd ventures ainsi que d'une multitude de business angels/acteurs de la scène fintech : Guillaume Princen (Stripe), De Passorio (Adyen), Peter O'higgins (Revolut), Steve Anavi (Qonto), Fabrice Grinda (FJ labs), Barbora Winczerva (Mubadala), Perry Blacher (Augmentum), Valentine Baudouin, Josef Bovet (Tiller) et Joan Burkovic (Bankin')...objectif de ce premier apport : développer sa plateforme de paiement et de financement à destination du B2B avec en ligne de mire le financement de la trésorerie des entreprises via un système de mini crédit : procure-to-pay pour les clients et order-to-cash pour les fournisseurs.



Alors, comment une entreprise créée en septembre 2021, qui en juillet 2022 opérait un premier tour de table pour déployer sa solution; et qui aujourd'hui est toujours en cours d'agrément (établissement de paiement) auprès de l'ACPR, a réussi le tour de force de convaincre autant d'acteurs de la fintech ?

Parlons d'abord du fondateur. Roland Jais-Nielsen, est aussi le créateur d'une entreprise à succès dans la consommation BtoC, "Merci Handy", connue pour ses petites fioles de gel hydroalcoolique et désormais, ses produits cosmétiques. Désormais dans le giron du fonds Eutopia (ex-Otium Brands - Pierre-Edouard Stérin / Antoine Fine), l'homme reste cependant actionnaire de l'entreprise.

"J'ai créé la fintech que j'aurais rêvé d'avoir en tant que chef d'entreprise" relate Roland Jais-Nielsen. Hero est donc à la fois un fournisseur de comptes bancaires, un prestataire de paiement et un prestataire de financement sur le court terme.

"Nous avons tenté de résoudre la problématique de besoin en fonds de roulement que connaît chaque entrepreneur et qui peut mettre à mal la pérennité de l'entreprise. Nous fournissons donc la palette de services que ce soit côté client ou fournisseur via des options de crédit flexible à court terme ou des paiements échelonnés. Nous avons déployé l'outil adequat soit, un système de "core banking service" propriétaire à Hero qui à terme s'envisage comme un "one stop shop" dédié aux entrepreneurs. Selon moi, il s'agit d'une proposition de valeur inédite dans le paysage des fintechs en France. "



Aujourd'hui, la fintech revendique 10 000 TPE et PME clientes depuis la création mais ne communique pas sur d'autres chiffres.

Objectifs des prochains mois grâce à cette levée de fonds ? Comme d'habitude : déployer la croissance et l'expansion de l'entreprise...

" Nous allons beaucoup investir dans le produit pour qu'il offre encore plus de solutions intégrées. Le traitement de toutes les opérations en interne étant la clef de voute du système. "

Pour partir à la conquête de sa nouvelle clientèle, Hero devrait initier sa commercialisation avec des prix 5 fois moins importants que ses concurrents, ce qui permettrait d'obtenir une croissance de 20 % par an. Car rappelons-le la commercialisation des services de paiements n'est pas faisable tant que les agréments nécessaires n'ont pas été obtenus. (Work in progress ;)



Par la suite, Hero, espère se lancer en Europe, l'Italie, L'Espagne, le Benelux



Anne-Laure Allain