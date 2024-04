Shine : les deux co-fondateurs passent la main à la direction de la fintech

C'est une nouvelle tombée ce matin via le média Maddyness : Nicolas Reboud et Raphaël Simon, co-fondateurs de la fintech, Shine quittent leurs fonctions opérationnelles et des remplaçants sont déjà en place. Jean-Baptiste Sciandra et Fanta Duteïs sont nommés Président et Directrice Générale de Shine.

Précédemment Directeur Marketing et Directrice Financière de l’entreprise, ils succèdent à Nicolas Reboud et Raphaël Simon, ses cofondateurs, qui conservent leur place au conseil d’administration jusqu’à l’été.



Pour l'entreprise , il s'agit d'une succession dans la continuité.

" Nous ne voulions pas être de ces entrepreneurs incapables de passer le relai. Raphaël et moi avons toujours formé un duo fort. Nous avons créé Shine ensemble. Et c’est ensemble que nous avons décidé de passer le flambeau. Nous préparons notre départ depuis plusieurs années .” explique Nicolas Reboud, co-fondateur et ex-Président de Shine.



Il y a quatre ans, les deux co-fondateurs ont cédé le contrôle capitalistique à Société Générale. Il y a "plusieurs années" donc. Au-delà de sa certification B Corp, c'est surtout pour des rumeurs de volonté de cession de la part de Société Générale (supposition parue dans le quotidien Les Echos) que Shine est revenue sur le devant de la scène médiatique au début de cette année.

Au même moment, les choses se mettaient doucement en place en interne. Jean-Baptiste Sciandra et Fanta Duteïs auraient été prévenus à la rentrée 2023 et les salariés à la fin de l'année (novembre/décembre). L'élection des deux successeurs se serait déroulée le 8 mars.

Le temps de préparer la communication ?

Une mécanique qui semble avoir été rondement menée et donc prévue.



“ C’était le bon moment pour nous comme pour Shine de nous détacher de nos fonctions opérationnelles. Jean-Baptiste et Fanta construisent déjà la stratégie à nos côtés, de consort avec tout le Comex. Ils en maîtrisent les enjeux. Ils sont reconnus par les salarié·es. Leur duo s’est très vite imposé. ” complète Raphaël Simon, co-fondateur et ex-Directeur Général de Shine.



“ Nous savions que le moment d’écrire un nouveau chapitre viendrait. Shine a de nouveaux enjeux liés à sa croissance, à sa taille. Nous avons commencé à renforcer le Comité Exécutif il y a trois ans. Confier Shine à Jean-Baptiste et Fanta en septembre était la dernière étape. ” explique Nicolas Reboud, co-fondateur et ex-Président de Shine.



Fanta Duteïs et Jean-Baptiste Sciandra sont tous deux arrivés en 2021 (il y a trois ans) avec déjà un siège au sein du comité exécutif. A ce titre, ils ont donc participé à toutes les décisions stratégiques des trois dernières années.



A propos de Jean-Baptiste Sciandra nommé Président de Shine

Directeur Marketing de Shine depuis 2021, Jean-Baptiste Sciandra a 18 années d’expérience dans le secteur des banques et de la fintech.

Partagées entre grands groupes (BNP Paribas, Kearney), univers startup (October) et entrepreneuriat (il a co-fondé Reservoir Funds), elles lui offrent une connaissance forte du marché des entreprises et de ses défis.



A propos de Fanta Duteïs nommée Directrice Générale de Shine

Fanta Duteïs cumule près de 25 années d’expérience dans le domaine de la finance.

Après 8 ans passés dans le milieu de l’audit, elle met à profit ses compétences en tant que Directrice Financière au sein des groupes M6 et HiPay avant de rejoindre Shine à ce poste il y a trois ans.



“ Aujourd’hui, Shine ouvre plus de comptes pros que certains acteurs historiques. Les entreprises représentent 50% de notre acquisition et les indépendants l’autre moitié .” précise Jean-Baptiste Sciandra, nouveau Président de Shine.



“ Nous gardons le cap pour 2024. Notre stratégie vise à continuer de convaincre les TPE et les PME en consolidant nos acquis et en développant de nouvelles fonctionnalités adaptées à leurs besoins comme les sous-comptes ou la gestion de frais en équipe. ” détaille Fanta Duteïs, nouvelle Directrice Générale de Shine.



Anne-Laure Allain