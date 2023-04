Accueil Envoyer Imprimer Partager Société Générale et Lemonway s'associent. Société Générale, l’un des groupes bancaires européens majeurs, et Lemonway, établissement de paiement pan-européen agréé par l’ACPR, signent un partenariat commercial pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises d’Europe de l’Ouest qui lancent leurs marketplaces B2B. Ces deux acteurs clés aux approches complémentaires s’engagent pour servir un marché en pleine expansion dont les besoins sont encore peu couverts.

De nombreuses entreprises accélèrent leur transformation digitale, devenue vitale pour satisfaire leurs clients et assurer la croissance de leurs revenus B2B. Dans ce contexte, le lancement de marketplaces B2B permet d’améliorer l’expérience paiement, soutenir l’internationalisation, créer de la valeur et optimiser les processus de commercialisation et de distribution de la chaine e-commerce.



Société Générale continue de soutenir ses clients dans leur transformation digitale en s’associant à Lemonway. En tant qu’expert de son secteur, Lemonway propose une solution modulaire et clé en main pour leurs marketplaces B2B. Elle englobe des solutions de paiement ainsi que d’autres services stratégiques, tels que la vérification d’identité et l’ouverture de comptes de paiement, la ventilation et le pilotage des flux pour les bénéficiaires. Ainsi, les opérateurs de marketplaces B2B pourront gérer des flux de transactions complexes, en conformité avec les plus hauts standards réglementaires. La mise en œuvre technique de ce partenariat sera effective prochainement, dans huit pays européens (France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et Allemagne).



Ce partenariat innovant s’appuie sur l’expertise métier de Lemonway en matière de paiement pour compte de tiers, associée à la robustesse et à la sécurité des services de Société Générale en matière de cash management.



Partenaire bancaire de confiance pour la croissance de ses clients corporate, Société Générale complète ainsi ses solutions dans le domaine du e-commerce, à travers notamment des investissements ou des partenariats actifs. De son côté, Lemonway consolide son positionnement auprès des grandes entreprises en Europe de l’Ouest.



« Société Générale est fière d’annoncer ce partenariat commercial avec Lemonway, dont l’expertise et l’approche sur-mesure correspondent parfaitement à notre ADN. Ce partenariat nous permet d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale en leur proposant des solutions de paiement toujours plus complètes et innovantes, en adéquation avec les besoins spécifiques des grandes entreprises pour leurs marketplaces B2B. Il illustre la démarche, déployée de longue date par Société Générale, de coopération avec les fintechs pour innover au service de nos clients. » - Alexandre Maymat, Directeur de Global Transaction and Payment Services chez Société Générale



« Lemonway est fier de s’associer à une banque d’envergure internationale telle que Société Générale. Son approche servicielle grand compte combinée à notre expertise de paiement pour compte de tiers répond précisément aux attentes de ce marché en forte croissance. Ensemble nous offrons aux marketplaces B2B une expérience paiement sécurisée et conforme qui permet à nos clients d’accélérer leur développement. » - Antoine Orsini, Chief Executive Officer chez Lemonway

À propos de Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

▪ la Banque de détail en France avec la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.



Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.



À propos de Lemonway

Lemonway est un Établissement de Paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux marketplaces B2B, B2C, C2C et aux plateformes de finance alternative à la recherche d'un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers dans un cadre sécurisé et réglementé (KYC, lutte antifraude). 400 places de marchés font confiance à Lemonway incluant 200 plateformes de finance alternative. Depuis l'obtention de son agrément en décembre 2012, la FinTech a ouvert 8 millions de e-wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé €50m auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund. Régulée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 30 pays,

Lemonway est basée à Paris, Madrid, Milan, Hambourg et emploie plus de 120 personnes de 21 nationalités différentes.

