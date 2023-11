Société Générale-Forge publie le premier rapport sur l'empreinte carbone des "Security Token"

La blockchain et les smart contracts ont le potentiel de générer des gains d’efficacité significatifs dans l’émission et la négociation des instruments financiers. Désormais, les émetteurs et les investisseurs ont également la possibilité d’accéder à une nouvelle mesure d’impact environnemental. Par cette initiative, notre ambition est d’en faire un standard de place.

« L'ICMA soutient les initiatives des entreprises membres visant à promouvoir l'automatisation et la numérisation des marchés de capitaux et à explorer des moyens innovants pour mesurer l'empreinte carbone des transactions via les blockchains publiques. Bien que l'expérimentation n'en est qu'à ses débuts, le rapport a le potentiel de susciter un débat plus large sur l'impact environnemental de la technologie sur les marchés financiers.»

« La DLT et la tokenisation sont prometteuses pour stimuler la croissance et l'innovation sur les marchés de capitaux. Des réglementations appropriées basées sur une analyse approfondie des données pertinentes, y compris sur l'utilisation du carbone, constituent un élément clé de l'expansion durable des marchés de capitaux basés sur la DLT. L'AFME salue les recherches de tous ses membres et plus largement des acteurs des marchés de capitaux qui fournissent de nouvelles données et perspectives sur le fonctionnement de la DLT et son impact sur l'environnement. »

« La méthodologie originale utilisée ici, couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un projet de tokenisation d’actifs financiers, est le résultat d’un travail conjoint entre Lamarck et Société Générale-FORGE. Si cette mesure de l’impact des infrastructures financières démontre l’intérêt du caractère partagé et décentralisé de la blockchain publique, elle constitue également un exemple pour tous les acteurs financiers. Nous espérons que cette étude servira de base à de nouveaux développements dans la mesure et la réduction de l’empreinte carbone des infrastructures financières. »

« L’infrastructure blockchain et la tokenisation vont jouer un rôle clé dans la finance de demain, c’est pourquoi développer aujourd’hui des méthodologies scientifiques et qualitatives pour évaluer l’impact environnemental est essentiel. Nous saluons l’engagement de Société Générale-FORGE dans ce domaine et sommes heureux d’avoir accompagné les équipes dans la production de ce rapport, qui propose des pistes et des solutions concrètes. »

« L’accompagnement par l’Institut Louis Bachelier s’est concentré principalement sur la phase d’audit, qui a mis en avant le caractère innovant de la méthodologie utilisée pour évaluer l’empreinte carbone d’un projet de tokenisation sur Ethereum. Ce rapport fournit des informations précieuses et donnera aux parties prenantes une vue complète de l’impact carbone du processus de tokenisation mis en œuvre par Société Générale-FORGE. »