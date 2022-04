La French Tech : une révolution plus marketing que technologique Plus qu’une innovation technologique radicale, les nouveaux acteurs de l’écosystème startup adoptent surtout des propositions de valeurs différenciées en vue de cibler des segments de marché précis jusqu’alors délaissés par les acteurs traditionnels.





L’émergence de nouveaux business models



La technologie serait-elle devenue une simple matière première parmi tant d’autres ? Une chose est sûre, grâce au développement des interfaces de programmation d'applications (API), inutile pour les nouveaux entrants de chercher à tout prix à réinventer la roue.



Deux grandes familles d’acteurs polarisent ainsi le marché de la Tech. D’une part, les entreprises capables de construire et de proposer en marque blanche des architectures techniques de type



Au sein de l’écosystème FinTech, cette distinction entre les orchestrateurs proposant des offres de « Plateforme d'orchestration » (



Une personnalisation des services à outrance



Concevoir une solution technologique performante demande du temps et des ressources considérables. Désormais libérés de cette contrainte, les nouveaux entrants s’épargnent des investissements conséquents et réduisent drastiquement le temps nécessaire au lancement de leurs produits et services. Concrètement, avec ce changement de paradigme, les barrières à l’entrée s’effondrent, de nouvelles opportunités apparaissent, et les entrepreneurs s’engouffrent dans la brèche !



En conséquence, parce que le socle technologique n’est pas un avantage concurrentiel fort (mais un bien « commun ») pour tout un pan de la French Tech, le besoin de différenciation n’en devient que plus important. Commence alors tout le travail des équipes marketing.



Si la plupart des nouveaux acteurs de la Tech mettent l’accent sur la simplification et la transparence pour se distinguer de leurs prédécesseurs, ils misent aussi et surtout sur la forte personnalisation de leurs propositions de valeur et de leurs offres.



Grâce à des personnes marketing clairement identifiées et à une stratégie de communication limpide, ces jeunes entreprises sont alors en mesure de conquérir rapidement une niche de marché, puis d’itérer en temps réel en fonction des retours clients pour parfaire et compléter progressivement leur solution.



Cette stratégie de segmentation marketing n’est d’ailleurs pas l'apanage des nouveaux entrants. Dans l’univers bancaire par exemple, les acteurs historiques ont eux aussi compris tout l’intérêt de proposer à leur clientèle une offre sur mesure et dynamique. Et là encore, inutile pour ces établissements de réaliser eux-mêmes les développements nécessaires quand quelques heures de travail suffisent aujourd’hui à connecter une application tierce pour répondre avec réactivité et précision aux besoins de tel ou tel segment de clientèle !

