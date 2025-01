IA et services financiers, une alliance naturelle à consolider dans un paysage réglementaire mouvant

La finance et l'IA c'est une nécessaire histoire d'amour

Les plus importantes levées des fintechs en 2024 ont été motivées par l'IA

"Il y a bien entendu l'accompagnement dans l'aide à la productivité des salariés. L'IA permet aussi d'optimiser les process grâce aux LLM qui sont déjà bien entrainés notamment dans la détection de la fraude. Quant au troisième niveau d'interaction, il concerne la relation client."

Salle comble ce matin pour la matinée conférence organisée par France Fintech et Google Cloud autour de l'IA.Il faut dire que l'événement co-organisé par l'association professionnelle, a été approuvé pour s'inscrire dans le cadre du Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle qui se tiendra les 10 et 11 février 2025.Il faut dire aussi, que les fintechs sont depuis longtemps impactées par l'IA au sens large du terme. Et enfin, disons aussi que les intervenants venus s'exprimer n'ont pas été avares en exemples et autres cas pratiques d'application." plaisante Alain Clot , le président de France Fintech. Les acteurs de la finance sont des habitués des données sensibles comme confidentielles qu'ils sont l'habitude de traiter de manière massive, pour faire des évaluations, du scoring... Autant dire qu'ils se positionnent comme les premiers clients du machine learning." poursuit le Président qui rappelle que la fintech qui a émergé il y a 10 ans maintenant, affiche aujourd'hui 1000 entreprises en France drainant 60 0000 emplois, et... 14 licornes.L'IA se retrouve donc ou est, susceptible d'accompagner les entreprises de la finance à plusieurs niveaux comme l'explique Grégoire Peiron, Director au sein Google Cloud.L'IA pouvant venir en aide soit, de manière directe avec le client final, soit intervenir au près des agents du service client afin de les aider à apporter la meilleure réponse adaptée et personnalisée.Et en parlant d'agent IA, il semble que ce soit la prochaine évolution de 2025 !Mais avant cela, les institutions financières et les fintech vont devoir se pencher sur l'IA act. Un règlement européen adopté en août 2024, inédit dans le monde qui souhaite imposer son approche par les risques engendrés pour les utilisateurs au-delà des frontières de l'UE.Le prochain enjeu sera donc de connaître son positionnement dans la chaine de valeur de l'IA pour se saisir de cet IA Act. Sachant que dès février 2025, l'UE interdira les systèmes d'IA présentant un risque jugé inacceptable.Un niveau qui ne devrait pas impacter directement les acteurs de la finance.Il faut dire qu'ils évoluent déjà dans un environnement strictement réglementé. Et qu'ils sont aujourd'hui concernés par des réglementations comme DORA (sur la cybersécurité) ou par NIS2.A ce propos, les experts présents issus du cabinet Gide Loyrette Nouel et de Google Cloud, recommandent aux dirigeants de fintechs de s'intéresser aux différentes consultations menées par l'Europe ou les instances nationales sur le sujet, afin de faire entendre leurs problématiques et de "peser" sur les différentes modalités d'application.Côté applications, justement, l'usage de l'IA semble bien avancé au sein de nos fintechs. Une situation illustrée par une table ronde réunissant des acteurs comme Stripe, Covea, Crédit Mutuel Arkea et Younited.Les témoins du jour rappellent qu'ils appartiennent à l'univers tech. Par conséquent, leurs salariés ont fait partie des premiers intéressés par nature, à l'IA. Quant au fonctionnement même d'une fintech, il est centré sur une culture orientée client et produit, nourrie de manière précoce par le Machine Learning. L'automatisation des scores ou encore le suivi du "comportement" des clients par l'étude en masse des data, faisant partie de la nature même de ces startups de la finance.Quant à la mise en application au sein de l'entreprise. Elle s'est faite par le biais de formations adaptées et la mise à disposition d'outils permettant une liberté contrôlée de l'usage. Car, pas question de laisser filtrer des data confidentielles qui pourraient servir à entrainer une IA generative non identifiée.En interne, les choses avancent donc sous la forme de tests et d'apprentissage en continue mixant utilisation de solutions déjà disponibles et créations de solutions en interne.La difficulté ? Trouver les bons critères pour juger de la réussite ou de la perfectibilité du test. Car l'idée est forcément de passer à l'échelle. Il faut donc trouver les bons critères afin de sonder les gains en productivité ou en qualité générés par cet usage de l'IA.Quant à l'aspect plus ou moins "vertueux" de cet usage, des entreprises comme SESAMm ou Greenly sont là pour y veiller, tout en. utilisant elles-même l'IA pour traiter la masser de données.Car, et ce sera l'un des autres sujets centraux (avec les agents et le respect des réglementations donc) de l'usage massif de l'IA : comment profiter pleinement d'une technologie dont on ne peut plus se passer aujourd'hui, tout en maitrisant son impact sur notre environnement ?Début de réponse ? Peut-être lors du Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle les 10 et 11 février prochains.AL Allain