Govrn révolutionne la gestion des CA et signe un partenariat stratégique avec Universign pour la signature électronique

Universign, Prestataire de Services de Confiance (PSCo) de signature électronique, de cachet électronique et d’horodatage annonce son partenariat avec Govrn, éditeur de logiciel dédié au vertical des conseils d’administration et board directors.







Imaginée dès 2018 par une équipe d’entrepreneurs issus de différents secteurs et participants eux-mêmes à des Conseils d’Administration, Govrn, a été officiellement créée en 2020. Sa plateforme SaaS vient en aide aux administrateurs d’entreprises afin de faciliter de manière simple et intelligente l’organisation des réunions et la gestion documentaires des comités en fluidifiant les échanges, qu’ils concernent l’entreprise ou le marché.



Simplifier la gestion des Conseils d’Administration en permettant aux administrateurs de rester connectés à une source unique d’informations fiables



Lorsque Xavier Pansaers, co-fondateur et CEO de Govrn, et Jean-Louis Van Houwe, co-fondateur de Govrn, commencent à travailler ensemble et à rejoindre différents Conseils d’Administration, ils identifient de nombreuses contraintes récurrentes liées à ce type de réunion. C’est pourquoi ils envisagent une plateforme qui permettrait à toutes les entreprises de repenser et de dynamiser les Conseils d’Administration.



Ils constatent par exemple que trop d’échanges de mails altèrent la qualité de l'information, ou encore que le temps passé à rechercher des documents ou à recenser les prises de décision empêchent de se concentrer sur l’essentiel de leur mission, soit la définition de la stratégie future et de son mode d’organisation. A cela s’ajoute un problème de sécurité et de confidentialité émanant du partage de données et de documents entre les équipes.



Dans ce contexte, Govrn propose une plateforme unique permettant d’optimiser la gestion des Conseils d’Administration. En s’y connectant, les administrateurs ont accès à un fil d’actualité leur permettant de se tenir informés des évolutions du marché. Ils disposent également d’outils collaboratifs (visioconférence, agendas partagés) améliorant l’efficacité et la qualité des échanges. De manière sécurisée, ils disposent également de l’ensemble des documents légaux, confidentiels ou administratifs inhérents à la vie des Conseils d’Administration.



Un service renforcé par la signature électronique Universign



La plateforme Govrn a été pensée pour assurer une continuité entre les boards administratifs et fluidifier l‘ensemble des processus dans les meilleures conditions de sécurité. Qu’il s’agisse de procès-verbaux, de résumés de décision, de lettres d’intentions, des termes et conditions d’un contrat ou encore de la délégation d’un vote via la signature d’un mandat, régulièrement ce sont plus de 50 documents qui sont signés par chaque membre du board.



Grâce à l’intégration de la signature électronique Universign au sein de ses workflows, la plateforme Govrn offre à l’utilisateur final, qu’il soit Directeur Général, Directeur Financier, Président ou Administrateur, un outil fiable et sécurisé pour approuver et signer en quelques clics seulement tout type de document.



Govrn enrichit ainsi sa plateforme en proposant un service de confiance conforme au règlement européen eIDAS qui permet de garantir la valeur juridique des documents signés. Grâce à ce partenariat avec Universign, Govrn devient le premier logiciel de board management intégrant une solution de signature électronique au sein même de son application.



" En tant qu’entreprise européenne, il était important pour nous d’intégrer une solution de signature électronique européenne. Nous nous sommes tout naturellement tournés vers Universign car leur solution est reconnue pour sa simplicité d’intégration et d’utilisation. L’accompagnement sur mesure de ses équipes et la valeur juridique de sa signature électronique ont également été des critères déterminants. Universign correspond totalement au concept majeur du développement produit " la simplicité comme sophistication ultime " comme le dirait Léonard De Vinci. »

Xavier Pansaers CEO & Co-Founder GOVRN



« Être membre d'un conseil d'administration est complexe et chronophage. La signature électronique se révèle ainsi un atout essentiel en termes de rapidité, d’efficacité et de sécurité des échanges !

Nous sommes fiers d’intégrer notre solution à une plateforme comme Govrn et de participer de façon significative à l’évolution des logiciels de board management. »

Pierre d’Estais, VP Partners & Alliances chez Universign



A propos de Govrn

Govrn est un éditeur de logiciel dédié au vertical des conseils d’administrations et board directors. Govrn offre un produit qui permet de gérer de manière simple et intelligente non seulement toute l’administration d’un CA mais offre également la capacité de rester connecté au contexte marché de l’entreprise à tout moment à travers son service “Analyst-as-a-Service”

https://www.govrn.com/



À propos d’Universign

Universign, pure-player des Services de Confiance, est l’éditeur d’une plateforme SaaS de services de signature électronique, de cachet électronique et d’horodatage. En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le règlement européen eIDAS, Universign sécurise et facilite les transactions numériques conformément aux règlementations. Gage de sécurité dans les échanges numériques, les Services de Confiance Universign offrent la meilleure expérience utilisateur en respectant deux principes d’usage : simplicité et conformité.

www.universign.com

Grâce à l’intégration de la signature électronique Universign via API, l’entreprise belge propose désormais une application complète permettant une gestion centralisée et intelligente des Conseils d’Administration.Imaginée dès 2018 par une équipe d’entrepreneurs issus de différents secteurs et participants eux-mêmes à des Conseils d’Administration, Govrn, a été officiellement créée en 2020. Sa plateforme SaaS vient en aide aux administrateurs d’entreprises afin de faciliter de manière simple et intelligente l’organisation des réunions et la gestion documentaires des comités en fluidifiant les échanges, qu’ils concernent l’entreprise ou le marché.Simplifier la gestion des Conseils d’Administration en permettant aux administrateurs de rester connectés à une source unique d’informations fiablesLorsque Xavier Pansaers, co-fondateur et CEO de Govrn, et Jean-Louis Van Houwe, co-fondateur de Govrn, commencent à travailler ensemble et à rejoindre différents Conseils d’Administration, ils identifient de nombreuses contraintes récurrentes liées à ce type de réunion. C’est pourquoi ils envisagent une plateforme qui permettrait à toutes les entreprises de repenser et de dynamiser les Conseils d’Administration.Ils constatent par exemple que trop d’échanges de mails altèrent la qualité de l'information, ou encore que le temps passé à rechercher des documents ou à recenser les prises de décision empêchent de se concentrer sur l’essentiel de leur mission, soit la définition de la stratégie future et de son mode d’organisation. A cela s’ajoute un problème de sécurité et de confidentialité émanant du partage de données et de documents entre les équipes.Dans ce contexte, Govrn propose une plateforme unique permettant d’optimiser la gestion des Conseils d’Administration. En s’y connectant, les administrateurs ont accès à un fil d’actualité leur permettant de se tenir informés des évolutions du marché. Ils disposent également d’outils collaboratifs (visioconférence, agendas partagés) améliorant l’efficacité et la qualité des échanges. De manière sécurisée, ils disposent également de l’ensemble des documents légaux, confidentiels ou administratifs inhérents à la vie des Conseils d’Administration.Un service renforcé par la signature électronique UniversignLa plateforme Govrn a été pensée pour assurer une continuité entre les boards administratifs et fluidifier l‘ensemble des processus dans les meilleures conditions de sécurité. Qu’il s’agisse de procès-verbaux, de résumés de décision, de lettres d’intentions, des termes et conditions d’un contrat ou encore de la délégation d’un vote via la signature d’un mandat, régulièrement ce sont plus de 50 documents qui sont signés par chaque membre du board.Grâce à l’intégration de la signature électronique Universign au sein de ses workflows, la plateforme Govrn offre à l’utilisateur final, qu’il soit Directeur Général, Directeur Financier, Président ou Administrateur, un outil fiable et sécurisé pour approuver et signer en quelques clics seulement tout type de document.Govrn enrichit ainsi sa plateforme en proposant un service de confiance conforme au règlement européen eIDAS qui permet de garantir la valeur juridique des documents signés. Grâce à ce partenariat avec Universign, Govrn devient le premier logiciel de board management intégrant une solution de signature électronique au sein même de son application." En tant qu’entreprise européenne, il était important pour nous d’intégrer une solution de signature électronique européenne. Nous nous sommes tout naturellement tournés vers Universign car leur solution est reconnue pour sa simplicité d’intégration et d’utilisation. L’accompagnement sur mesure de ses équipes et la valeur juridique de sa signature électronique ont également été des critères déterminants. Universign correspond totalement au concept majeur du développement produit " la simplicité comme sophistication ultime " comme le dirait Léonard De Vinci. »Xavier Pansaers CEO & Co-Founder GOVRN« Être membre d'un conseil d'administration est complexe et chronophage. La signature électronique se révèle ainsi un atout essentiel en termes de rapidité, d’efficacité et de sécurité des échanges !Nous sommes fiers d’intégrer notre solution à une plateforme comme Govrn et de participer de façon significative à l’évolution des logiciels de board management. »Pierre d’Estais, VP Partners & Alliances chez UniversignA propos de GovrnGovrn est un éditeur de logiciel dédié au vertical des conseils d’administrations et board directors. Govrn offre un produit qui permet de gérer de manière simple et intelligente non seulement toute l’administration d’un CA mais offre également la capacité de rester connecté au contexte marché de l’entreprise à tout moment à travers son service “Analyst-as-a-Service”À propos d’UniversignUniversign, pure-player des Services de Confiance, est l’éditeur d’une plateforme SaaS de services de signature électronique, de cachet électronique et d’horodatage. En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le règlement européen eIDAS, Universign sécurise et facilite les transactions numériques conformément aux règlementations. Gage de sécurité dans les échanges numériques, les Services de Confiance Universign offrent la meilleure expérience utilisateur en respectant deux principes d’usage : simplicité et conformité.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Pour Jean-Charles Naouri, associer les offres digitales aux formats de proximité est un pilier du développement commercial du groupe Casino Axerve launches Payment OrchestraTM in the UK amid burgeoning Ecommerce growth Lyra lance son app mobile pour faciliter les encaissements, de n’importe où !