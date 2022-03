Forter lance Smart Payments pour aider les entreprises à accroître leur taux de conversion et les recettes générées par le commerce numérique

Forter, le leader de la prévention de la fraude dans le commerce électronique, lance Smart Payments, une nouvelle offre conçue pour accroître le taux de conversion et les recettes générées par le commerce électronique.



Cette offre optimise l'utilisation de la technologie 3D Secure (3DS) afin de répondre aux exigences d'authentification forte des consommateurs (SCA — Strong Customer Authentication) et contribue à réduire les frictions au cours du processus de paiement.



Smart Payments recommande et exécute l'authentification 3DS uniquement lorsqu'une validation supplémentaire est nécessaire. Cette nouvelle solution simplifie la mise en conformité aux réglementations gouvernementales, notamment à la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2) en vigueur dans l'Espace économique européen (EEE).



Avec plus de 8 700 milliards de dollars de transactions en 2021, le commerce électronique continue de progresser. Cependant, nombre d'entreprises ne bénéficient pas toujours pleinement de ces opportunités de revenus. Les problèmes décisionnels rencontrés d'un bout à l'autre du processus de vente en ligne ont des répercussions négatives sur les taux de conversion, entraînant la perte de recettes en cours de route et frustrant les clients légitimes dont les transactions sont rejetées à tort.



Pour de nombreuses entreprises, l'authentification constitue une problématique majeure. Afin d'atténuer le risque de fraude, les commerçants et les organismes de réglementation font pression en faveur du SCA, exigeant des consommateurs qu'ils saisissent un code PIN ou un mot de passe, valident leur identité sur un appareil, apposent une empreinte digitale, etc. Ces étapes supplémentaires ajoutent de la friction et augmentent l'abandon de panier. Selon une étude réalisée par Forter, 18 % des consommateurs américains abandonnent une transaction parce que le processus était trop long et trop complexe.



Avec Smart Payments, Forter associe son outil Identity Graph et sa technologie d'apprentissage automatique pour formuler des recommandations 3DS pertinentes. Forter peut même exécuter l'authentification 3DS si une entreprise l'exige. Forter garantit qu'une transaction n'est acheminée vers le SCA que lorsque cela est nécessaire, ce qui réduit les frictions pour la grande majorité des consommateurs tout en préservant la conformité à la directive DSP2 pour les commerçants exerçant dans l'Espace économique européen. De plus, Forter Smart Payments améliore la visibilité sur les recommandations 3DS, les taux d'échec et de conversion ainsi que sur l'impact commercial.



Les exigences d'authentification SCA sont plus importantes pour les entreprises qui sont implantées ou effectuent des transactions à l'intérieur de l'Espace économique européen. Elles sont en effet soumises à une réglementation spécifique, à savoir la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2), qui exige une authentification SCA avant qu'une transaction puisse être effectuée. Fournisseur d'une solution conforme à la directive PSD2, Forter utilise une technologie avancée pour tirer parti des exemptions, minimiser le nombre de transactions redirigées pour authentification, et maximiser les taux d'approbation.



« Nous avons établi un partenariat fructueux avec Forter depuis plusieurs années pour réduire la fraude et les abus dans le commerce électronique. Lorsque Forter nous a montré comment augmenter le taux de conversion tout en respectant la directive DSP2, nous n'avons pas hésité », commente Siân Woods, responsable mondial de la lutte contre la fraude et des opérations de sécurité chez ASOS. « Les résultats ont été immédiats : chaque mois, nous sommes en mesure de récupérer des sommes importantes qui auraient été perdues suite à l'abandon du processus d'achat. La solution Smart Payments de Forter change vraiment la donne pour notre entreprise. »



« Forter s'engage à améliorer les performances commerciales de ses clients. Nous nous sommes rendu compte que des réglementations telles que la directive DSP2 compliquaient le processus de conversion, et c'est pourquoi nous avons intégré un niveau d'intelligence supplémentaire au processus d'authentification 3DS », déclare Michael Reitblat, PDG de Forter. « La solution Smart Payments élimine les processus obsolètes et les authentifications 3DS « passives » appliqués à chaque transaction en les remplaçant par une solution qui offre une expérience plus fluide à la grande majorité des consommateurs et génère davantage de recettes pour nos clients. »



Les entreprises peuvent également appliquer la technologie intelligente conçue par Forter pour acheminer les transactions vers des processeurs afin de maximiser le taux d'approbation, mais aussi utiliser la solution Smart Payments pour récupérer automatiquement une partie des transactions perdues en résolvant les refus d'utilisateurs légitimes.



