"Mastercard For Fintechs" , le nouveau programme lancé pour soutenir l’écosystème dynamique des fintechs en Europe

"Mastercard For Fintechs" a été développé par Mastercard pour répondre à l'environnement complexe des levées de fonds auquel les fintechs ont été confrontées récemment. Ce programme offre aux fintechs un soutien précieux leur permettant ainsi de poursuivre leur chemin vers une croissance durable et rentable. En tant que partenaire réseau de choix pour les fintechs1, la collaboration de Mastercard avec les fintechs offre des opportunités prometteuses en termes de formation, d'expertise, de réseautage et d'outils exclusifs pour les aider à prospérer.



" Chez Mastercard, le partenariat fait partie de notre ADN, et s’avère essentiel pour définir la façon dont nous innovons pour l’avenir et créons un impact significatif et durable pour la société. Nos programmes de renommée mondiale favorisent l'innovation, accélèrent la croissance et simplifient les lancements de programmes. Nos outils numériques sont conçus pour soutenir les fintechs dans chaque secteur et à chaque étape de leur croissance. Nous sommes ravis de voir les fintechs rejoindre ce programme inaugural à travers l'Europe occidentale ”, déclare Eimear Creaven, Présidente de la Division, Europe de l'Ouest chez Mastercard.



Le programme "Mastercard For Fintechs" offre un accès exclusif et gratuit aux plateformes de formation et d'apprentissage de Mastercard dédiées aux Fintechs. Celui-ci permet également de participer à une série d'événements fintech à travers l'Europe de l’Ouest puis de rejoindre ce concours dédié aux fintechs. Les participants bénéficieront d'opportunités de réseautage, de visibilité et de financement à l'échelle internationale, ainsi que d'une formation de qualité. De plus, ces participants pourront tirer parti du réseau qualifié de Mastercard, en construisant une relation de confiance avec l’entreprise.



Le concours est destiné aux fintechs au stade d'investissement pré-seed, seed (qui ont récemment lancé leur activité) ou série A, ayant développé une solution tangible sur le marché et ont une activité dans au moins l'un des pays européens suivants - Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Portugal - dans les domaines des paiements, de la Web3 et de la blockchain, des nouveaux flux de paiement, de la banque et des PME, de la finance intégrée et/ou de la technologie verte.