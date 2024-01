Entretien | Sébastien Badault, Ledger. "Notre ADN, c'est la sécurité : proposer le même niveau de service aux entreprises était naturel"

est vice-président Enterprise de Ledger. C'est un opérateur chevronné avec des années d'expérience internationale aux croisements de la technologie, du commerce et de la publicité.Il a été Directeur général pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Alibaba, où il a créé le Luxury Pavilion, qui est devenu la plus grande plateforme de luxe en ligne de Chine. Avant de rejoindre Alibaba, il a été l'un des premiers employés de Google France et d'Amazon France, dirigeant les équipes de vente et de marketing pour développer les parts de marché locales et améliorer l'écosystème en ligne des deux organisations.Il a passé 10 ans chez Google, où il a dirigé les opérations françaises de l'entreprise et a été l'un des membres fondateurs de la Global Client and Agency Solutions Organization. Chez Amazon, M. Badault a occupé le poste de directeur du développement commercial en Europe, où il a dirigé la stratégie d'acquisition de clients et de partenaires du groupe au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.Fondée à Paris en 2014,est une plateforme mondiale pour les actifs numériques et Web3. Ledger est déjà le leader mondial de la sécurité et de l’utilité des actifs numériques critiques. Avec plus de 6 millions d’appareils vendus aux consommateurs dans 200 pays et 10+ langues, 100+ institutions financières et marques en tant que clients, 20% des actifs cryptographiques mondiaux sont sécurisés, ainsi que des services prenant en charge le trading, l’achat, les dépenses, les gains et les NFT. Les produits LEDGER comprennent : Ledger Stax, Nano S Plus, portefeuilles matériels Nano X, application compagnon LEDGER Live et Ledger Enterprise. Grâce à sa facilité d’utilisation, LEDGER permet à un utilisateur de commencer à investir dans des actifs numériques et, en fin de compte, d’atteindre la liberté financière dans un environnement sûr et sans stress.