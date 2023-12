Affaire Binance, un cas d'école montrant l'exemple selon un responsable de la Commodity Futures Trading Commission

L'affaire Binance sera-t-elle l'acmée des sanctions opérées contre une entreprise de cryptomonnaie ? Et, à ce titre, servira-t-elle d'exemple pour les autorités américaines afin de se pourvoir en matière de régulation ? C'est ce que semble indiquer Kristin Johnson, commissaire de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) selon des propos rapportés par Reuters. " Les régulateurs américains ont intenté plusieurs poursuites contre des sociétés de cryptographie telles que Binance, contribuant ainsi à établir des « garde-fous » pour apporter « de l'ordre et de la structure » au marché ", a déclaré la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, lors d'un sommet du FT sur la cryptographie et les actifs numériques. " J'espère que nous avons constaté une hausse, et ce que nous verrons à l'avenir, c'est que ces premiers cas seront vraiment un avertissement pour les entreprises qui veulent vraiment opérer avec succès dans cet écosystème ", a poursuivi la commissaire de la CFTC. Selon l'agence de presse Reuters, elle a exhorté les sociétés de cryptographie à étudier le règlement Binance pour voir quel type de gouvernance les régulateurs recherchent dans les sociétés de cryptographie. " Pour les entreprises qui souhaitent réellement réussir dans ce domaine, il existe un modèle de plus en plus clair sur la manière de fonctionner. Tenez compte de l'allusion ", aurait-elle déclaré . La CFTC réfléchira également « profondément » à la nécessité d’exiger de meilleures informations d’information de la part des sociétés de cryptographie verticalement intégrées, combinant différentes activités sous un même toit. Rappelons que l'Union Européenne est très en avance sur le sujet grâce à MiCa qui s'appuie sur l'exemple français. De son côté le Royaume-Uni, affute aussi ses armes en la matière. Brian Quintenz, responsable mondial de la politique chez a16z crypto, un fonds de capital-risque, a déclaré "Je ne vois pas de clarté aux Etats-Unis, le scénario le plus optimiste étant peut-être de trois ans", Reuters précise que Quintenz est un ancien commissaire de la CFTC. AL A avec Reuters.

