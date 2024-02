Accueil Envoyer Imprimer Partager Déclin de la criminalité liée aux cryptos en 2023 : Binance revendique son impact. Dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions, le géant Binance estime que ce résultat est dû en particulier à la hausse de 35 % de ses investissements en matière de conformité.



Lire le CP ci-dessous.







L’estimation de Chainalaysis selon laquelle moins d’un pour cent de toutes les transactions crypto étaient liées à des activités criminelles ou à des entités faisant l’objet de sanctions démontre qu’en 2023, le secteur des actifs numériques était un espace sans pitié pour les mauvais acteurs, encore plus qu’en 2022. Cette conclusion contraste nettement avec les idées reçues qui prétendent que l’anarchie règne dans le monde des cryptos, encore largement crues et diffusées.



La baisse des volumes et de la part des transactions illégales est avant tout le résultat de l’intensification des efforts collaboratifs de sécurité du secteur crypto dans son ensemble, du perfectionnement de ses défenses et de sa collaboration encore plus étroite avec les organismes d’application de la loi. Il est également probable que l’utilisateur de cryptos standard soit lui aussi devenu plus vigilant et conscient des dangers tels que les escroqueries et la fraude.



En sa qualité de plus grand écosystème d’actifs numériques et de leader du secteur, Binance a sans aucun doute contribué à réduire la criminalité liée aux cryptomonnaies. Entre 2022 et 2023, l’investissement de Binance dans son programme de conformité a augmenté de 35 %, et la somme totale des fonds alloués est passée de 158 à 213 millions $. En outre, les équipes spécialisées ont répondu à plus de 58 000 demandes des forces de l’ordre du monde entier et organisé 120 ateliers et séances de formation avec des membres de ces dernières (par rapport à 70 en 2022), comme la session de formation virtuelle destinée aux agents de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).



Améliorations quantitatives et qualitatives



En 2023, Binance a prodigieusement amélioré ses capacités de surveillance des transactions, et l’équipe de surveillance de la blockchain a traité 677 772 alertes sur celle-ci. Le déploiement d’un nouvel outil d’automatisation a permis d’augmenter de 150 % la productivité du suivi des transactions sur la blockchain, et encore plus de menaces potentielles ont pu être analysées et traitées avec la même quantité de ressources allouées. De la même manière, les analystes de Binance ont examiné et résolu 2 648 318 alertes hors de la blockchain en 2023 grâce à la mise en œuvre de nouveaux outils internes et externes, qui ont augmenté la productivité du service d’environ 40 % par rapport à l’année précédente.



En outre, l’équipe chargée de produire les rapports d’activité suspecte (RAS) et d’enquêter sur les transactions soupçonnées illicites a créé 51 627 rapports, soit une augmentation de 157 % du nombre total de dossiers et une hausse de 180 % de la productivité. Parallèlement à ces activités, l’équipe responsable de la surveillance du marché, qui observe l’activité de trading sur Binance et vérifie l’intégrité du marché, a mis en œuvre une nouvelle solution de surveillance tierce qui lui permet désormais d’enquêter sur 20 000 alertes par mois en moyenne.



« En notre qualité de plus grand écosystème d’actifs numériques et de leader du secteur, nous sommes fiers d’avoir contribué à réduire la criminalité liée aux cryptomonnaies et à rendre l’écosystème crypto et numérique plus sû r, a déclaré David Prinçay, Président de Binance France. E n améliorant constamment nos systèmes de sécurité et nos capacités de surveillance des transactions, en fournissant des renseignements essentiels et en proposant des sessions de formation à nos partenaires mondiaux chargés de l’application de la loi, entre autres initiatives, nous avons investi des efforts et des ressources considérables dans la lutte contre les activités criminelles l’an dernier, et nous continuons de le faire tous les jours. L’ampleur et les résultats de nos opérations se reflètent dans l’ensemble des chiffres. »



Un regard vers l’avenir



En tant que leader responsable du domaine des actifs numériques, Binance est déterminée à établir les normes du secteur en matière de sécurité et de conformité et à aider l’écosystème tout entier à préserver son intégrité et à renforcer ses défenses contre les acteurs malveillants. 2024 est une année bien partie pour bouleverser les fondements du secteur crypto et l’orienter vers des pratiques de conformité encore plus strictes et matures ; quant à Binance, son engagement à offrir un environnement crypto plus sûr à tous les utilisateurs reste inébranlable. Cette volonté est réaffirmée par la nouvelle recrue de notre équipe responsable de la conformité : Steve Christie, l’expert de renommée mondiale et notre ancien vice-président senior de la conformité qui revient en tant que directeur adjoint de la conformité.



Si le secteur des actifs numériques continue de maintenir cette dynamique favorable, en renforçant constamment ses capacités en matière de sécurité et de conformité tout en solidifiant sa coopération avec les divers acteurs de l’espace et avec les forces de l’ordre, les acteurs malveillants auront encore moins de chances d’exploiter l’écosystème du Web3. Cet élan prouve clairement que la sphère crypto n’est pas un espace accueillant pour les criminels.





À propos de Binance

Binance est le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructure de cryptomonnaies au monde. Binance propose une gamme de produits financiers incluant le plus grand exchange d’actifs numériques en termes de volume. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes aux quatre coins du globe, Binance vise à accroître la liberté financière de ses utilisateurs et utilisatrices, et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres de cryptomonnaies comprenant le trading et la finance, l’éducation, des données et la recherche, le progrès social, l’investissement et l’incubation, des solutions de décentralisation et d’infrastructure, et bien plus encore.

Binance



Le rapport 2024 sur la criminalité crypto publié par l’entreprise spécialisée dans les données sur la blockchain Chainalysis révèle une baisse notable de la criminalité impliquant les cryptomonnaies tout au long de l’année 2023. Ses résultats suggèrent une réduction significative de plusieurs indicateurs importants de la criminalité crypto entre 2022 et 2023 : la part des transactions illicites dans les volumes totaux de transaction crypto est ainsi passée de 0,42 à 0,34 %. La valeur totale des actifs numériques reçus par des adresses illicites a également considérablement décliné entre 2022 et 2023, passant de 39,6 à 24,2 milliards $. Ces chiffres restent cependant très faibles par rapport à la somme totale des fonds illicites qui ont transité par le système financier mondial l’année dernière, évaluée à 3,1 mille milliards $ par le rapport mondial sur la criminalité financière de NASDAQ.L’estimation de Chainalaysis selon laquelle moins d’un pour cent de toutes les transactions crypto étaient liées à des activités criminelles ou à des entités faisant l’objet de sanctions démontre qu’en 2023, le secteur des actifs numériques était un espace sans pitié pour les mauvais acteurs, encore plus qu’en 2022. Cette conclusion contraste nettement avec les idées reçues qui prétendent que l’anarchie règne dans le monde des cryptos, encore largement crues et diffusées.La baisse des volumes et de la part des transactions illégales est avant tout le résultat de l’intensification des efforts collaboratifs de sécurité du secteur crypto dans son ensemble, du perfectionnement de ses défenses et de sa collaboration encore plus étroite avec les organismes d’application de la loi. Il est également probable que l’utilisateur de cryptos standard soit lui aussi devenu plus vigilant et conscient des dangers tels que les escroqueries et la fraude.En sa qualité de plus grand écosystème d’actifs numériques et de leader du secteur, Binance a sans aucun doute contribué à réduire la criminalité liée aux cryptomonnaies. Entre 2022 et 2023, l’investissement de Binance dans son programme de conformité a augmenté de 35 %, et la somme totale des fonds alloués est passée de 158 à 213 millions $. En outre, les équipes spécialisées ont répondu à plus de 58 000 demandes des forces de l’ordre du monde entier et organisé 120 ateliers et séances de formation avec des membres de ces dernières (par rapport à 70 en 2022), comme la session de formation virtuelle destinée aux agents de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).Améliorations quantitatives et qualitativesEn 2023, Binance a prodigieusement amélioré ses capacités de surveillance des transactions, et l’équipe de surveillance de la blockchain a traité 677 772 alertes sur celle-ci. Le déploiement d’un nouvel outil d’automatisation a permis d’augmenter de 150 % la productivité du suivi des transactions sur la blockchain, et encore plus de menaces potentielles ont pu être analysées et traitées avec la même quantité de ressources allouées. De la même manière, les analystes de Binance ont examiné et résolu 2 648 318 alertes hors de la blockchain en 2023 grâce à la mise en œuvre de nouveaux outils internes et externes, qui ont augmenté la productivité du service d’environ 40 % par rapport à l’année précédente.En outre, l’équipe chargée de produire les rapports d’activité suspecte (RAS) et d’enquêter sur les transactions soupçonnées illicites a créé 51 627 rapports, soit une augmentation de 157 % du nombre total de dossiers et une hausse de 180 % de la productivité. Parallèlement à ces activités, l’équipe responsable de la surveillance du marché, qui observe l’activité de trading sur Binance et vérifie l’intégrité du marché, a mis en œuvre une nouvelle solution de surveillance tierce qui lui permet désormais d’enquêter sur 20 000 alertes par mois en moyenne.r, a déclaré David Prinçay, Président de Binance France. EUn regard vers l’avenirEn tant que leader responsable du domaine des actifs numériques, Binance est déterminée à établir les normes du secteur en matière de sécurité et de conformité et à aider l’écosystème tout entier à préserver son intégrité et à renforcer ses défenses contre les acteurs malveillants. 2024 est une année bien partie pour bouleverser les fondements du secteur crypto et l’orienter vers des pratiques de conformité encore plus strictes et matures ; quant à Binance, son engagement à offrir un environnement crypto plus sûr à tous les utilisateurs reste inébranlable. Cette volonté est réaffirmée par la nouvelle recrue de notre équipe responsable de la conformité : Steve Christie, l’expert de renommée mondiale et notre ancien vice-président senior de la conformité qui revient en tant que directeur adjoint de la conformité.Si le secteur des actifs numériques continue de maintenir cette dynamique favorable, en renforçant constamment ses capacités en matière de sécurité et de conformité tout en solidifiant sa coopération avec les divers acteurs de l’espace et avec les forces de l’ordre, les acteurs malveillants auront encore moins de chances d’exploiter l’écosystème du Web3. Cet élan prouve clairement que la sphère crypto n’est pas un espace accueillant pour les criminels.est le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructure de cryptomonnaies au monde. Binance propose une gamme de produits financiers incluant le plus grand exchange d’actifs numériques en termes de volume. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes aux quatre coins du globe, Binance vise à accroître la liberté financière de ses utilisateurs et utilisatrices, et propose un portefeuille inégalé de produits et d’offres de cryptomonnaies comprenant le trading et la finance, l’éducation, des données et la recherche, le progrès social, l’investissement et l’incubation, des solutions de décentralisation et d’infrastructure, et bien plus encore. Autres articles Affaire Binance, un cas d'école montrant l'exemple selon un responsable de la Commodity Futures Trading Commission

Crypto exchange Binance expands in Argentina

Investors pull $1.6 billion from Binance after CFTC lawsuit









Articles similaires < > ETC Group lance un produit de Staking Ethereum ETP sur XETRA Paris Blockchain Week : le retour du concours de startup, inscrivez-vous avant le 29 février ! Arianee et Polygon CDK, pour une blockchain dédiée ?