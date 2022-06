Indiana Café a choisi Lyzi pour tester le paiement en cryptomonnaies dans un restaurant Après le succès de l’opération au Centre de shopping Beaugrenelle permettant de s’initier au paiement en crypto avec des marques partenaires, LYZI entend démocratiser ce type de paiement dans la restauration.

La première solution mobile de paiement crypto 100% française annonce ainsi un partenariat avec la chaine de restauration Indiana Café. Dès le 1er juillet, les clients de l’Indiana Café Bercy Village (Paris 12e) pourront utiliser l’application LYZI pour payer leur addition et cela avec 21 crypto-actifs dont bitcoin, ether, litcoin, avalanche, Yon, Tez. Une première étape avant un déploiement global pour l'ensemble du réseau.



La restauration pour accélérer l’adoption du paiement en cryptomonnaie



LYZI est une super app autour des services Blockchain, basée sur la technologie Tezos, une blockchain publique et économe en énergie. L’application intègre un wallet de gestion et d’achat/ vente de crypto-actifs, une fonctionnalité de paiement en crypto mais aussi des offres de fidélité et de cashback.



S’il est à ce jour complexe pour un commerçant ou restaurateur d’accepter des paiements en cryptomonnaies compte tenu de la volatilité des cours, LYZI répond à cette problématique en proposant une réversion en devise locale directement sur le compte du professionnel sans frais, de façon journalière. Ainsi, le client indique le montant en euros sur l’application et l’équivalent en cryptomonnaie s’affiche sur l’écran générant un QR Code. Le restaurateur n’a qu’à scanner le QR Code pour valider la transaction et être payé en euros.



Damien Patureaux, CEO de LYZI : « Nous poursuivons notre objectif de rendre concret l’accès aux cryptomonnaies au plus grand nombre via une application ludique, interactive et rassurante. Le Retail comme la restauration sont des secteurs qui font partie du quotidien des Français et tendent à accélérer l’adoption de ce mode de paiement. A travers ces deux projets tests, nous ambitionnons de démontrer la simplicité du paiement en crypto et permettre à ces enseignes de capter une nouvelle clientèle. »



Olivier Dutertre, Master franchisé de l'enseigne Indiana Café : « En testant le paiement en cryptomonnaie, nous offrons un service supplémentaire et ludique à nos clients. Cette démarche novatrice avec LYZI va nous permettre d’élargir notre clientèle, avec une communauté active, très au fait des tendances, qui participera au dynamisme d’Indiana Café. »



A propos de LYZI

La solution Lyzi s’appuie sur le prestataire ZEBITEX, une filiale du groupe DIGITAL SERVICE créée en 2016. C'est une plateforme d’échange française régulée en France et en Europe qui permet l’ouverture de compte de paiement pour les particuliers et les professionnels. Lancée en 2018, elle est enregistrée à la fois PSAN auprès de l’AMF sous le N° E2021-012 et agent PSP auprès de la CSSF. Répertoriant à ce jour plus de 25 crypto-monnaies, elle prévoit un volume de 1 milliard de dollars de transactions en 2022.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Quel est l'impact de la blockchain dans le secteur du divertissement ? Comment acheter des bitcoins sans risquer votre argent ? Les façons responsables d'investir dans le bitcoin