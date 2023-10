Binance France : Stéphanie Cabossioras quitte la direction générale

Elle était jusqu'ici de tous les événements WEB3 ! En plein Bear market, Stéphanie Cabossioras quitte la direction générale de Binance France. Arrivée à la direction générale en novembre 2022 après avoir occupé quelques mois le poste de directrice juridique de la filiale française, Stéphanie Cabossioras, s'était au préalable illustrée pendant plus de 5 ans au sein de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) notamment au poste de Directrice Adjointe des Affaires juridiques. Normalienne et Enarque, elle a aussi officié à la Cour des Comptes en tant que Senior Financial Auditor. Dans son message confirmant le départ de sa directrice générale, David Prinçay, le président de Binance France, remercie "Stéphanie pour sa forte contribution à Binance France et lui" souhaite "le meilleur pour son prochain défi". AL A

