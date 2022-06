Fintech : LYZI facilite l’adoption des cryptos dans le retail Cette application 100% française a pour ambition de faciliter le trafic en magasin en réunissant paiement crypto, fidélité et cashback.

LYZI arrive sur le marché du retail comme une révolution dans les solutions de paiement. Cette solution est née du rapprochement entre une application de paiement en cryptomonnaie et d’une application de fidélité sur blockchain.



LYZI est une application intégrant un wallet de gestion et d’achat/ vente de crypto-actifs ainsi qu’une fonctionnalité de paiement en crypto. Basée sur la technologie Tezos, une blockchain publique et économe en énergie, LYZI s’est appuyée sur Nomadic Labs, les experts de la blockchain Tezos pour tirer le meilleur de la technologie décentralisée.



Des services financiers diversifiés dans une application accessible à tous



LYZI s’adresse au grand public et permet de payer en cryptomonnaies, en point de vente et en ligne. A date il est possible de payer avec 21 crypto-actifs dont bitcoin, ether, litcoin, avalanche, Yon, Tez.



Il est à ce jour complexe pour un commerçant d’accepter des paiements en cryptomonnaies compte tenu de la volatilité des cours. LYZI répond à cette problématique en proposant une réversion en devise locale directement sur le compte du commerçant sans frais de façon journalière



Fidèle à ses origines, LYZI, c’est aussi un service de fidélisation 3.0 permettant aux marques d’engager leurs consommateurs autour du WEB 3 (NFT, interopérabilité des points de fidélité d’un commerce à un autre…) en permettant notamment l’échange, don, conversion et paiement en point de fidélité.



Enfin, LYZI propose un cashback de 1 à 8% pour tous achats en crypto monnaie chez les commerces et enseignes affiliés. Ce cashback est financé à 100% par l’application et non pas par les marques comme il est d’usage grâce à sa crypto monnaie le $EAZY token.



Beaugrenelle Paris, une grande première dans le secteur des centres de shopping du 2 au 30 juin



Afin de rendre concret la pertinence de l’application pour tous, LYZI présentera son univers sur un pop-up store à Beaugrenelle, le grand magasin du XVème arrondissement de Paris.



Pendant tout le mois de juin, les Parisiens pourront :

• Acheter les cartes cadeaux du centre Beaugrenelle en crypto monnaie, et bénéficier d’un bonus de 10% offert par le centre Beaugrenelle, et ainsi pouvoir effectuer leurs achats en crypto monnaie dans les 115 boutiques.

• S’initier au paiement en crypto avec les marques partenaires de l’opération.

• Découvrir comment augmenter leur pouvoir d’achat grâce au cashback.



Une vision : atteindre l’adoption de masse



Alors que 76 % des Français ont déjà entendu parler de crypto-monnaies, seuls 8% ont déjà investi et près d’un sur deux ne l’a pas fait par manque de connaissance du fonctionnement des cryptos.



LYZI a pour ambition d’être la solution numéro 1 des services financiers du WEB 3 à destination du grand public avec une mission unique: accélérer la démocratisation des crypto-actifs à l’échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous.



« Notre objectif est de simplifier l’usage des crypto-actifs et de l’ensemble des services de la finance décentralisée, grâce à une suite de produits accessibles, ludiques & interactifs. Nous sommes convaincus que la blockchain doit être une composante indispensable de l’écosystème financier et retail. Nous comptons déjà 1500 points de vente connectés en pré-commercialisation » précise Damien Patureaux, CEO de LYZI.



“Quand Nomadic Labs a été approché pour apporter son expertise, nous avons été immédiatement séduit par la mission de LYZI de rendre concret l’accès aux cryptomonnaies au plus grand nombre. De plus, la blockchain Tezos, où efficacité technique rime avec éco-responsabilité, se prête parfaitement aux attentes et enjeux de demain pour les consommateurs et les acteurs du retail.” souligne Hadrien Zerah, Managing Director à Nomadic Labs.



A propos de LYZI :

La solution Lyzi s’appuie sur le prestataire ZEBITEX, une filiale du groupe DIGITAL SERVICE créée en 2016. C'est une plateforme d’échange française régulée en France et en Europe qui permet l’ouverture de compte de paiement pour les particuliers et les professionnels. Lancée en 2018, elle est enregistrée à la fois PSAN auprès de l’AMF sous le N° E2021-012 et agent PSP auprès de la CSSF. Répertoriant à ce jour plus de 25 crypto-monnaies, elle prévoit un volume de 1 milliard de dollars de transactions en 2022.



A propos de Nomadic Labs :

Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France, au Luxembourg et en Belgique.

www.nomadic-labs.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Project Liberty et Polkadot s'associent pour promouvoir une vision du Web3 qui redonne le pouvoir aux utilisateurs Gate.io Marks 9th Birthday With New Brand Identity Anubi Digital among first Italian companies to obtain OAM registration for virtual currency operators