Circle acquiert Hashnote émetteur de USYC, le plus gros fonds monétaire tokénisé avec plus de 1$Mds déployés

Circle Internet Group, Inc., une société mondiale de technologie financière et leader du marché des stablecoins, a annoncé son acquisition de Hashnote - l'émetteur d'USYC incubé par Cumberland Labs - qui, selon les analystes tiers RWA.xyz, est le plus grand fonds monétaire et de trésorerie tokenisé au monde, avec 1,52 milliard de dollars déployés dans USYC au 15 janvier 2025.



Circle a l'intention d'intégrer complètement l'USYC à l'USDC, offrant un accès transparent entre les garanties TMMF et l'USDC, l'un des stablecoins les plus populaires au monde. Cela permettra à l'USYC de devenir une forme privilégiée de garantie génératrice de rendement sur les bourses de crypto-monnaies, ainsi que auprès des dépositaires et des courtiers principaux.



L'accord est renforcé par un partenariat stratégique avec DRW, l'un des plus grands traders institutionnels de crypto-monnaies via sa filiale Cumberland. En tant que produits phares pour ses opérations de trading, Cumberland étendra ses capacités de liquidité et de règlement de qualité institutionnelle en USDC et USYC, là où cela est autorisé. L'expertise de Cumberland et ses propres cas d'utilisation contribueront à stimuler l'innovation dans l'utilisation de ces produits pour une gestion des garanties plus efficace et plus transparente.



L'USYC est déjà soutenu par de nombreuses grandes sociétés de négoce d'actifs numériques et bourses de produits dérivés.



En plus de ces accords stratégiques, Circle annonce également son projet de déploiement de l'USDC natif sur Canton, la blockchain publique leader pour les applications financières entièrement privées et sécurisées. Avec plus de 3,6 billions de dollars de RWA émis et plus de 1,5 billion de dollars de repo/mois, Canton est déjà utilisé et soutenu par les principales banques traditionnelles, les sociétés de trading, les gestionnaires d'actifs et les bourses. Avec USYC déjà pris en charge sur Canton, l'intégration native de l'USDC permettra une convertibilité transparente et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an entre les garanties et les liquidités pour une utilisation sur les marchés TradFi onchain.