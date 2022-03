Carbon4 Finance sélectionné par l’Eurosystème pour ses données sur le risque Climat pour la finance Pour évaluer le risque Climat, les banques centrales européennes utiliseront les données de Carbon4 Finance.

- Carbon4 Finance a été choisi par l'Eurosystème (le consortium regroupant les Banques centrales nationales de la zone euro et la Banque centrale européenne (BCE)) pour fournir ses données climat, déjà largement utilisées par la communauté des investisseurs pour mesurer les risques liés au changement climatique et à la transition énergétique.

- Les données de Carbon4 Finance vont participer à la mise en oeuvre de la position commune adoptée l’année dernière par l’Eurosystème sur les principes d'investissement liés au changement climatique et sur la communication des risques liés au climat.

- La Bundesbank a mené l’appel d’offres au nom de toutes les banques centrales du SEBC (Système européen de banques centrales) et utilisera les données fournies par Carbon4 Finance.



Carbon4 Finance, leader dans la fourniture de données sur le climat et la biodiversité pour la communauté financière, a annoncé aujourd'hui qu'il a été choisi, à l'issue d'un processus de sélection concurrentiel mené par la Bundesbank pour la fourniture, l'utilisation et la publication de données sur l'investissement durable et responsable (ISR). La Bundesbank a agi à la fois pour elle-même – elle sera utilisatrice des données – et pour l’ensemble des banques centrales du SEBC - la Banque centrale européenne (BCE) et chacune des 19 banques centrales nationales de la zone euro formant l'Eurosystème - qui ont désormais la possibilité d'utiliser les données complètes de Carbon4 Finance aux mêmes termes et conditions.



Une étape clé dans la concrétisation de la position commune adoptée par l'Eurosystème en matière de changement climatique.



En 2021, les banques centrales de l'Eurosystème ont décidé de commencer à publier des informations sur le climat à partir de 2023. Ces informations concerneront tout d’abord les portefeuilles de politique non monétaire (NPPM) libellés en euros que les banques centrales gèrent chacune sous leur propre responsabilité et pourront être éventuellement étendues ensuite à d’autres portefeuilles. Dans le cadre de cet engagement commun, l'Eurosystème a pour objectif de mesurer et communiquer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'autres paramètres de ces portefeuilles, en conformité avec les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Améliorer la prise de conscience et la compréhension des risques liés au climat aidera tous les membres de l'Eurosystème à contribuer à la transition vers une économie bas-carbone et aux objectifs climatiques de l'Union Européenne.



Les données de Carbon4 Finance permettent d’évaluer l'exposition des actifs des banques centrales

Carbon4 Finance fournit des données couvrant à la fois les risques physiques causés par le réchauffement climatique et les risques de transition supportés par les actifs au fur et à mesure que le monde évolue vers une économie bas-carbone. Il comprend des données et/ou des méthodologies sur les émissions de GES de scope 1, scope 2 et scope 3, des données sur l'intensité carbone, les émissions évitées et des éléments prospectifs. Dans les principaux secteurs économiques, les données de Carbon4 Finance couvrent tous types d'émetteurs, de titres ou de classes d'actifs tels que les obligations souveraines et de collectivités, les obligations supranationales et d'agences, les obligations d'entreprises, les obligations sécurisées, les obligations vertes et les actions. Carbon4 Finance a une couverture mondiale avec plus de 124 000 ISINs et 8 000 entités (entreprises, pays, autres émetteurs).



Un contrat cadre signé avec la Deutsche Bundesbank



La Bundesbank, qui a agi en tant que banque centrale chef de file lors du processus de passation de marché, a conclu un contrat avec Carbon4 Finance et sera l'une des premières banques centrales à obtenir les données de Carbon4 Finance. Toutes les autres banques centrales du SEBC ont la possibilité d'adhérer à cet accord-cadre afin d'utiliser les données climatiques de Carbon4 Finance pour les tâches et activités réglementaires nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et responsabilités.



"La disponibilité de données complètes, cohérentes et pertinentes est la clé de tout ce que nous faisons", déclare Sabine Mauderer, membre du directoire de la Bundesbank responsable des marchés. "Plus le flux des données est fiable, plus nos actions peuvent être ciblées."



"Dès le début, la stratégie de Carbon4 Finance a été de produire des données qui permettent aux entreprises, aux gestionnaires d'actifs et aux banques de comprendre comment les actifs sous-jacents de leurs portefeuilles sont exposés aux risques du changement climatique, mais aussi comment ils peuvent contribuer à la transition vers un monde bas-carbone. Nous respectons des critères et des approches scientifiques rigoureux, issus de la longue expérience du groupe Carbone 4 en matière de conseil en stratégie climat et de son expertise reconnue dans la mise en oeuvre de méthodologies de pointe. À l'heure où le GIEC met en garde contre les effets irréversibles du réchauffement climatique et les perturbations croissantes de l'économie ainsi que de la société et lance un appel urgent à l'action, nous sommes heureux et fiers de contribuer à cette initiative déterminante de l'Eurosystème", ont déclaré les associés de Carbone 4.



"Le changement climatique est un défi non seulement pour l'économie mondiale et les sociétés, mais aussi pour le système financier. Afin de soutenir le secteur financier dans la prise en compte rapide des enjeux climatiques, notre mission est de fournir aux institutions financières des données pertinentes pour les aider à mieux intégrer les risques associés dans leur stratégie d’allocation et pour soutenir leur reporting. Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par l’Eurosystème pour aider les banques centrales à comprendre le lien entre leurs portefeuilles et les questions climatiques. Nos méthodologies solides et la qualité de nos données sur les risques de transition et les risques physiques, ainsi que l'expertise de notre équipe sur les différents secteurs et sur les différents actifs et obligations vertes, sont déterminantes pour la qualité de ces services", ont ajouté les partenaires.



Les trois associés de Carbone 4 sont Alain Granjean, Jean-Marc Jancovici et Laurent Morel.



À propos de Carbon4 Finance

Carbon4 Finance fait partie du groupe Carbone 4, basé à Paris. Carbone 4 est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas-carbone et l'adaptation au changement climatique.

Créé en 2016, Carbon4 Finance fournit aux investisseurs institutionnels des données complètes et fiables sur le climat, le carbone et la biodiversité, afin d'évaluer les risques et opportunités de leurs portefeuilles d'investissement et de construire des stratégies d'investissement environnemental. Ses clients sont des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des banques et des fournisseurs d'indices désireux de rendre compte de leurs performances climatiques et environnementales ou de développer des outils et des politiques d'investissement basés sur des solutions de données personnalisées.



Carbon4 Finance propose une analyse complète des risques climatiques et environnementaux :

- Carbon Impact Analytics (CIA) offre une analyse ascendante qui va au-delà de l'analyse sectorielle, permettant d'identifier les entreprises les plus performantes sur le plan climatique au sein de chaque secteur ; elle fournit une analyse exhaustive de l'empreinte carbone, identifiant à la fois les risques et les opportunités, y compris le calcul des émissions induites et des émissions évitées (émissions de scope 1, 2 et 3 amont et aval).



- Climate Risk Impact Screening (CRIS) est une méthode développée pour les fournisseurs de services financiers afin d'évaluer l'exposition de leur portefeuille d'actifs aux risques physiques (vagues de chaleur, sécheresses, élévation du niveau de la mer, tempêtes...). CRIS fournit des indicateurs qui permettent d'obtenir plusieurs niveaux de détail sur les risques physiques : d'une évaluation globale à des fins de reporting à une évaluation détaillée pour s'engager auprès des entreprises sous-jacentes.



- Lancée en 2021, Biodiversity Impact Analytics Database powered by the GBS® (BIA-GBS) est une base de données d'impact intégrée qui offre une vision globale de l'empreinte biodiversité au niveau de l'émetteur et du portefeuille, en considérant l'ensemble des chaînes de valeur des entreprises sous-jacentes.

www.carbon4finance.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Clear Skye, la start-up spécialiste de la gestion des Identités Memo Bank lance le virement instantané sans surcoût et jusqu’à 100 000 € ETS Global lutte contre la fraude au CPF