CREANSOFT acquiert Matys Credit Management

CREANSOFT, filiale de l’ADEC, est une Legaltech spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances grâce notamment à sa suite logicielle CREANCYS.Reconnue pour la qualité de ses solutions et son expertise métier, Matys ouvre de nouvelles opportunités de développement à CREANSOFT. Réciproquement, les Huissiers de justice clients de CREANSOFT pourront offrir leur service de recouvrement de créances aux clients de Matys.Désormais, CREANSOFT s’appuiera sur les ressources de Matys afin de couvrir l’activité risque et gestion du poste client auprès des Credit Managers.Matys, créée en 2014, est l’un des principaux leaders français en solution de gestion du poste client avec son offre full web.- Accélérer le positionnement des Huissiers de justice sur le recouvrement de créances.- Se doter de compétences supplémentaires et complémentaires pour répondre aux attentes des Huissiers de Justice, des professionnels du recouvrement et du marché.- Innover sur les produits existants et développer de nouvelles plateformes disruptives.Pour Yann Duchemin, Directeur Général et fondateur de CREANSOFT « L’alliance avec Matys sera un formidable accélérateur pour CREANSOFT en terme d’expertise métier et va nous permettre d’atteindre une taille critique dès 2018. Cette nouvelle dimension va résolument nous ouvrir d’autres perspectives et profiter à tous nos clients et nos collaborateurs »Daniel Vergouts, Président et fondateur de Matys Credit Management, ajoute « l'exigence de rationalisation des process poussent les entreprises à mettre en place des solutions de gestion du poste client couvrant l'ensemble de la chaine Order to Cash. Ce rapprochement avec CREANSOFT et les huissiers de justice va permettre à nos clients de bénéficier d'une solution de recouvrement complète et performante », Legaltech spécialisée en solution de recouvrement pour les Huissiers de justice est née en Février 2016. En Mars 2017, CREANSOFT intègre le groupe ADEC qui se compose de 30 collaborateurs. L’ADEC a été créé en 2001 et est détenue à plus de 99% par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Le groupe ADEC dont le siège se situe à Paris a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 5 M€ en 2017. CREANSOFT compte à ce jour plus de 260 études d’Huissiers clientes.a été créée en 2014, éditeur d’une solution full web couvrant les process du crédit management. Matys est composée d’experts en crédit Management et propose également des services en conseil, formation et accompagnement dans le recouvrement amiable des créances. Matys compte à ce jour une vingtaine de clients.Contact presse : communication@creansoft.fr