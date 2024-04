Hong Kong : bientôt des premiers ETF Bitcoin ?

Ce calendrier ferait de Hong Kong la première ville d'Asie à proposer les ETF populaires et est beaucoup plus rapide que les attentes du secteur concernant les lancements cette année.

Les régulateurs ont accéléré le processus d'approbation, selon l'une des sources.



Ayant perdu une grande partie de son éclat en tant que centre financier mondial en raison des restrictions imposées pendant la pandémie, de l'économie chancelante de la Chine et des tensions sino-américaines, les autorités de Hong Kong ont tenu à faire tout leur possible pour améliorer l'attractivité de la ville pour les échanges financiers.

" L'importance des ETF de Hong Kong est considérable, car ils pourraient attirer de nouveaux investissements mondiaux et pousser l'adoption de la cryptographie à un nouveau sommet ", a déclaré Adrian Wang, PDG de Metalpha, un gestionnaire de patrimoine crypto basé à Hong Kong.



Les États-Unis ont lancé les premiers fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis pour suivre le bitcoin au comptant en janvier, générant environ 12 milliards de dollars d'entrées nettes, selon les données de BitMEX Research.

Le Bitcoin a gagné plus de 60 % cette année et a atteint un sommet historique de 73 803 $ en mars. Il s'échangeait mercredi à environ 69 000 dollars.

Au moins quatre gestionnaires d'actifs de Chine continentale et de Hong Kong ont soumis des demandes pour lancer les ETF, ont indiqué les deux sources.

La SFC a précisé à Reuters qu'elle émet un accord provisionnel pour l'émission d'ETF si le projet satisfait ses critères et qu'il respecte certaines conditions, dont le versement des frais afférents, la réception de documents et l'autorisation de cotation de la Bourse de Hong Kong.



Les unités hongkongaises de China Asset Management, Harvest Fund Management et Bosera Asset Management font partie des candidats.

Les unités de Hong Kong de China Asset Management et Harvest Fund Management ont obtenu ce mois-ci l'autorisation de gérer des portefeuilles qui investissent plus de 10 % dans des actifs virtuels, selon le site Internet de la SFC.



Leurs sociétés mères comptent parmi les plus grandes sociétés de fonds communs de placement en Chine, chacune gérant plus de 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) d’actifs.

Bien que le commerce des crypto-monnaies soit interdit en Chine continentale, les institutions financières chinoises offshore ont souhaité participer au développement des actifs cryptographiques à Hong Kong.



Hong Kong a approuvé ses premiers ETF pour les contrats à terme sur crypto-monnaie fin 2022. Le plus grand – le CSOP Bitcoin Futures ETF (3066.HK), - a vu ses actifs sous gestion augmenter sept fois depuis septembre pour atteindre environ 120 millions de dollars.

Value Partners, basé à Hong Kong, a également déclaré qu'il envisageait de lancer un ETF spot bitcoin. Il n’a pas révélé s’il avait soumis une candidature.



