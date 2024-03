Stablecoins : la BRI émet ses recommandations pour une réglementation

Les Stablecoins, comme d’autres crypto-actifs, ont le potentiel d’améliorer l’efficacité de la fourniture des services financiers, mais ils peuvent également générer des risques pour la stabilité financière. Un stablecoin largement adopté avec une portée et une utilisation potentielles dans plusieurs juridictions, appelé « global stablecoin » (GSC), pourrait devenir d'importance systémique dans et entre une ou plusieurs juridictions. Les activités associées aux accords GSC et les risques qu'elles peuvent poser peuvent s'étendre à tous les régimes réglementaires en matière de banque, de paiements et de valeurs mobilières/investissement, tant au sein des juridictions qu'au-delà des frontières.

Même si ces risques pour la stabilité financière sont actuellement limités par la taille relativement réduite de ces dispositifs, cela pourrait changer à l’avenir.



En réponse, en 2019, le Groupe des Vingt (G20) a chargé le Conseil de stabilité financière (CSF) d'examiner les questions réglementaires soulevées par les accords du GSC et de donner des conseils sur les réponses multilatérales, le cas échéant. Par la suite, en octobre 2020, le FSB a publié des recommandations de haut niveau pour la réglementation, la surveillance et la surveillance des accords mondiaux de stablecoin . Après examen, le FSB a publié une version finale en juillet 2023 dans le cadre de son cadre réglementaire mondial pour les activités sur les cryptoactifs.



Stablecoins mondiaux

Le terme « stablecoin » n’a pas de définition juridique ou réglementaire universellement acceptée, et il ne vise pas à impliquer que sa valeur est stable. Le FSB utilise ce terme parce que les acteurs du marché et les autorités l'utilisent couramment. Le rapport final du FSB 2023 fournit les définitions suivantes :



Stablecoin : un crypto-actif qui vise à maintenir une valeur stable par rapport à un actif spécifié, ou à un pool ou un panier d'actifs.

Arrangement Stablecoin : un arrangement qui combine une gamme de fonctions (et d'activités associées) visant à maintenir une valeur stable par rapport à un actif spécifié, ou à un pool ou un panier d'actifs.

Global stablecoin (GSC) : un stablecoin ayant une portée et une utilisation existantes ou potentielles dans plusieurs juridictions et qui pourrait devenir d'importance systémique dans et entre une ou plusieurs juridictions, notamment comme moyen d'effectuer des paiements et/ou comme réserve de valeur.

Les principales caractéristiques permettant de déterminer si un stablecoin peut être considéré comme un GSC sont (i) si des perturbations financières ou opérationnelles dans son arrangement, ou son échec, pourraient avoir un impact important sur les marchés des crypto-actifs, le système financier mondial et l'économie dans son ensemble et (ii ) ses utilisations potentielles dans plusieurs juridictions.



Des fonctionnalités supplémentaires pertinentes peuvent être développées sur la base de critères qui sont souvent pris en compte pour déterminer la nécessité ou le degré de réglementation, de supervision et de surveillance des infrastructures des marchés financiers et des banques d’importance systémique mondiale. Dans ce contexte, il est important de savoir si un stablecoin a le potentiel d’étendre sa portée et son adoption dans plusieurs juridictions et d’atteindre un volume substantiel.



Les recommandations de haut niveau pour les arrangements du GSC

Les recommandations de haut niveau du GSC visent à répondre aux risques pour la stabilité financière posés par les GSC, tant au niveau national qu'international, tout en soutenant l'innovation responsable et en offrant suffisamment de flexibilité aux juridictions pour mettre en œuvre des approches nationales. Ils cherchent à promouvoir une réglementation, une supervision et une surveillance cohérentes et efficaces des GSC et des pièces stables avec le potentiel de devenir des GSC dans toutes les juridictions. En outre, ces recommandations mettent l’accent sur une approche technologiquement neutre qui donne la priorité aux activités et aux risques sous-jacents.