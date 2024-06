Monnaie Numérique de Banque Centrale : La Banque Nationale Suisse réussit et prolonge l'essai

Helvetia III jouera les prolongations. L'émission de monnaie numérique de banque centrale réservée aux établissements financiers, ou «MNBC de gros» qui fait l'objet d'une expérimentation par la BNS depuis le 1er décembre 2023, sera prolongée pour une durée de 2 ans au moins.

Helvetia III (c'est son nom) recourt à cet effet à la plate-forme réglementée de SIX Digital Exchange (SDX), une infrastructure fondée sur la technologie des registres distribués. Il est ainsi possible aujourd’hui de régler directement en monnaie de banque centrale des transactions en francs portant sur des obligations numériques (c’est-à-dire ayant le format de jeton).



Six établissements participent à la phase actuelle du projet: la Banque Cantonale de Bâle, la Banque Cantonale de Zurich, la Banque Cantonale Vaudoise, la Banque Hypothécaire de Lenzbourg, la Commerzbank et UBS. Ces établissements ont jusqu’ici exécuté six émissions d’obligations numériques sur SDX. Les émetteurs étaient les cantons de Bâle-Ville et de

Zurich, les villes de Lugano et de Saint-Gall, ainsi que la Banque mondiale et UBS. Le volume des transactions réglées en MNBC de gros s’est élevé à environ 750 millions de francs.



Par ailleurs, la Banque nationale a procédé début juin à une opération de politique monétaire en recourant à une infrastructure fondée sur la technologie des registres distribués dans un environnement de production. C’est la première banque centrale au monde à l’avoir fait.

"Concrètement, nous avons émis sur SDX des Bons numériques de la BNS. Ces Bons, qui ont donc le format de jeton, avaient une durée d’une semaine, et leur volume s’élevait à 64 millions de francs. Le projet Helvetia III a été jusqu’à présent une grande réussite. La Banque nationale a donc décidé de prolonger la phase pilote d’au moins deux ans et d’en élargir le périmètre. Nous

espérons voir de nouveaux établissements rejoindre progressivement le projet et pouvoir mettre à disposition notre MNBC de gros pour une palette plus étendue d’opérations financières. Les établissements financiers seront informés en temps voulu de la possibilité de participer."



La Banque Nationale Suisse précise que "La réussite de cette prochaine étape dépendra fortement de la participation de nouveaux intervenants sur les marchés financiers, de l’augmentation du volume des transactions et de la possibilité de régler de nouvelles opérations financières sur cette plate-forme."

Par ailleurs, la réussite de ce projet en phase pilote ne signifie pas pour la BNS un "engagement durable" concernant une MNBC de gros ou des bons numériques.