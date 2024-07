EPI Company - wero : le wallet digital lancé en Allemagne avant...

Le premier service de wero à être lancé concerne les transactions de personne à personne (P2P). L'un des principaux avantages de wero est sa rapidité, qui permet au consommateur d'envoyer et de recevoir de l'argent facilement, en utilisant simplement un numéro de téléphone, un code QR personnel généré par une application ou une adresse e-mail, en 10 secondes, et qui sera reçu directement sur son compte bancaire, sans avoir besoin d'un compte intermédiaire.

Wero permettra aux clients en Allemagne - et bientôt en Belgique et en France également - de transférer et de demander de l'argent de manière simple et instantanée vers et depuis des tiers.



Les transferts au-delà des frontières de l'Allemagne seront également disponibles, car les paiements transfrontaliers seront également intégrés. Les Pays-Bas et le Luxembourg suivront dans une étape ultérieure.



La promesse de Wero pour l’avenir est simple : devenir, au fil du temps, un portefeuille unique et fiable regroupant toutes les fonctionnalités de paiement répondant aux besoins des utilisateurs à travers l’Europe.

Grâce à son intégration avec les applications bancaires des banques membres en Europe, wero offrira aux utilisateurs un aperçu complet du solde de leur compte et de leurs dépenses en temps réel, directement depuis leur compte bancaire et leur permettra de gérer leurs paiements de manière sécurisée et pratique.



En 2025, les services de wero seront enrichis de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de payer n'importe quel petit professionnel à partir du portefeuille, et également de payer les commerçants en ligne et sur facture via un code QR. Cela inclut la possibilité pour les consommateurs de gérer les paiements récurrents pour les abonnements ou les versements, mais également pour payer dans les applications marchandes au point de vente sans passer par la caisse, ou dans tout autre scénario de paiement. Les paiements en magasin à la caisse seront également ajoutés en 2026, ainsi que d'autres fonctionnalités, telles que l'achat immédiat-paiement ultérieur, la fidélité des commerçants, l'intégration de programmes, le partage des dépenses, etc.