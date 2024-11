Wero, le portefeuille de paiement numérique d'EPI, arrive en Belgique

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) offre au marché belge une gamme complète de services financiers pour les particuliers, les indépendants, les professions libérales, les entreprises et les, organismes publics. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis travaille en étroite collaboration, en tant qu'agent lié, avec le leader du marché belge, AG Insurance. Au niveau international, la Banque propose également aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières des solutions sur mesure, pour lesquelles elle peut s'appuyer sur le savoir-faire et le réseau international du groupe BNP Paribas.BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est la première banque de l'Union européenne et un acteur majeur de la banque internationale. Il est présent dans 65 pays et compte près de 185 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d'activité : Commercial, Personal Banking & Services pour la banque commerciale et personnelle du groupe et plusieurs activités spécialisées dont BNP Paribas Personal Finance et Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les entreprises et les clients institutionnels. Fort de son modèle diversifié et intégré, le groupe aide tous ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, entreprises et clients institutionnels) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d'investissement, d'épargne et d'assurance protection. En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés domestiques : Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le groupe déploie son modèle de banque commerciale et personnelle intégrée dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie et en Europe de l'Est. En tant qu'acteur clé de la banque internationale, le groupe dispose de plateformes et de lignes de métier de premier plan en Europe, d'une forte présence dans les Amériques et d'une activité solide et en forte croissance dans la région Asie-Pacifique. BNP Paribas a mis en œuvre une approche de responsabilité sociale d'entreprise dans toutes ses activités, ce qui lui permet de contribuer à la construction d'un avenir durable, tout en assurant la performance et la stabilité du groupe.