EPI Company : la solution paneuropéenne de paiement bientôt sur les rails ?

EPI Company ou pour simplifier la version européenne de Paylib redimensionnée à l'échelle de l'UE, affirme ses ambitions. Associés depuis deux ans, les actionnaires actuels : BFCM, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Société Générale et Worldline officialisent l'intégration de quatre nouveaux actionnaires : Belfius et DZ Bank, depuis fin 2022 auxquels s'adjoignent ABN Amro et Rabobank intégrés via ING pour compléter le tour de table des banques néerlandaises.



EPI Company annonce l’acquisition de Currence iDEAL, schéma de paiement leader aux Pays-Bas, et du fournisseur de solutions de paiement basé au Luxembourg Payconiq International (PQI). PQI est actuellement le fournisseur d’iDEAL aux Pays-Bas, Bancontact Payconiq Company en Belgique et Payconiq au Luxembourg. L’accord avec les actionnaires respectifs de ces solutions reste soumis à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence.



Dans sa version 100 % déployée, l’offre d’EPI sera composée d’une solution de portefeuille numérique pour couvrir tous les usages de paiement du quotidien qui reposent sur le paiement instantané, sous une marque unique au niveau européen. Cette solution devrait couvrir progressivement l’ensemble des cas d’usage du quotidien : les paiements de personne à personne (P2P) et de personne à professionnel (P2Pro), les achats en ligne et les paiements en point de vente.

Plusieurs modalités de paiement devraient être possibles : transactions uniques, abonnements, paiements échelonnées, paiements à la livraison et réservations. De nouveaux services devraient enrichir l’offre et l’expérience des clients.



Mais dans un premier temps, la solution EPI sera d'ici à la fin de l'année, lancée dans sa version pilote en France et en Allemagne. D'abord, sous la forme d'un portefeuille numérique avec le paiement de personne à personne. Puis, dès l'année prochaine suivra un lancement commercial en Belgique, Allemagne et France.

Cette zone représentant plus de la moitié des paiements de détail hors espèces dans la zone Euro. Le déploiement sur d’autres pays européens est prévu ultérieurement.



En France, l'organisation misera sur le service "Paylib entre amis". Soit, aujourd'hui plus de 30 millions d'inscrits. "EPI Company, Paylib" promet à ses usagers " une transition graduelle et fluide pour les utilisateurs et dans la continuité de leurs usages déjà établis avec Paylib sur paiement instantané de personne à personne. "



Créée en 2013, la solution commune aux grandes banques françaises, Paylib, a connu des débuts un peu contrariés. Conçue à l'origine pour faciliter le paiement en ligne pour les commerçants, cette option a finalement été arrêtée courant 2022. Depuis 2018, Paylib est surtout connue du grand public pour sa solution de paiement P2P. Souvent directement intégrée dans les applications des banques, elle est désormais utilisée chaque mois par environ 9 millions de personnes (chiffres de 2022).

Paylib propose aussi du paiement sans contact en magasin (sous Android).



Selon Les Echos, c'est la Banque nationale des Pays-Bas qui aura le leadership en matière de supervision, accompagnée d'un collège de banques centrales, belge, allemande et française. EPI Company a son siège à Bruxelles.



Le Communiqué qui fait part de cette annonce, indique : " La solution EPI est conçue pour l'Europe par les leaders européens du secteur des paiements, et tire parti du paiement instantané de compte à compte largement disponible sur le continent. EPI permettra aux banques et aux acquéreurs européens d’offrir davantage de valeur aux clients et une plus grande efficacité grâce à des paiements directs et instantanés entre comptes bancaires.



EPI se positionne comme plateforme d'innovation de l'écosystème du paiement européen. Elle servira de socle à la réalisation de la stratégie de la Commission Européenne et de la Banque Centrale Européenne/Eurosystème en matière de paiement de détail, et confortera la position de l'Europe en tant que leader mondial des innovations dans le domaine du paiement ."

Et de conclure : " Conçu pour l'Europe par les leaders européens des paiements "...



AL. A