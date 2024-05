Bitpanda & Leadblock Partners, au-delà de l’investissement ?

Au mois de mars dernier, Bitpanda annonçait la naissance de son VC, en joint-venture avec Leadblock Partners, doté d’une enveloppe de 50 millions d’Euros.

La fintech autrichienne qui vient d’annoncer un résultat net record pour 2023 à 13,6 millions d’euros, s’envisage donc aujourd’hui dans un rôle de grand frère ou parrain du secteur.

Avec elle, elle a donc embarqué dans l’aventure son partenaire des débuts, le fonds d’investissement Leadblock Partners. Un fonds créé en 2009 par Jean-Marc Puel et David Chreng. David Chreng qui était justement venu soutenir son partenaire à l'occasion de la présentation de son nouvel ambassadeur - Stan Wawrinka - à Paris en amont du coup d'envoi de Roland Garros (un événement organisé par Calmon Partners Media & Events - Propriétaire de Finyear.com)



« Lorsque l’idée de créer Leadblock Bitpanda Ventures est née, nous étions en plein Bear Market. Le marché était bondé de fondateurs de startups Web3 talentueux qui ne trouvaient pas les fonds pour déployer leurs idées et passer à l’échelle. Nous avons une vraie complicité avec les fondateurs de Bitpanda et nous partageons les mêmes convictions. Il était évident que nous allions coopérer pour faire quelque chose. » relate David Chreng le co-fondateur de Leadblock Partners.

Leur feuille de route ? Investir en early-stage des tickets de 250K à 2Millions d’euros dans des pépites européennes voire mondiales du Web 3 qui visent à faciliter l’adoption de la technologie par le grand public.

Leur premier investissement, dévoilé mi-avril dernier ? Puffer, un premier protocole construit sur EigenLayer qui confère de la liquidité au restaking. On retrouve le nom de Leadblock Bitpanda Ventures aux côtés de fonds comme Coinbase, Franklin Templeton, Avon Ventures (Fidelity Investments) , Kraken, Consensys, etc qui ensemble ont apporté 18 millions de dollars à la jeune startup.

« Nous avons 5 investissements déjà engagés, mais il encore trop tôt pour en parler ».

Mais alors qu’est ce qui convainc tant Leadblock dans le modèle Bitpanda. Alors que finalement, il y a beaucoup d’autres acteurs dans le monde de la crypto ?

« J e vais faire une réponse en 3 points » plaisante David Chreng, ex de Goldman Sachs. « Point numéro 1: depuis le début, les fondateurs de Bitpanda ont toujours cru dans la régulation. Et, ce avant même la régulation. Ils sont convaincus que pour que les crypto et les technologies blockchain passent à l’échelle et soient adoptées par le plus grand nombre, ils faut qu’elles apportent de la sécurité et entrent dans les standards de la société. Point numéro 2 : la simplicité. L’application est simple, vraiment. Et, mon point numéro 3 est lié à cela : ils ne font pas que de la crypto. Alors forcément pour un investisseur, c’est rassurant d’avoir dans son portefeuille, une startup qui ne soit pas monoproduit et encore plus sur un monoproduit aussi volatile. Mais surtout, ils peuvent d’un point de vue business, se positionner comme la seule app d’investissement de leurs clients. Avec un seul onboarding, le client accède à une panoplie de produits d’investissements. Et puis, ils sont tellement simple d’utilisation qu’ils sont aussi fournisseurs de service en marque blanche auprès d’autres fintechs comme Lydia ou N26. »

Et quand on lui demande (en plaisantant) si cela ne fait pas un peu trop ? « Peut-être en tant qu’investisseur. Mais pas en tant que co-investisseur dans un fonds commun. Vous savez, nous ne sommes pas partis pour 3 ans dans une relation à distance. Nous sommes réellement en co-décision sur des périodes de 6 à 10 ans. Vous êtes forcément au-delà de la relation professionnelle quand vous montez un fonds d’investissement ensemble. Il faut être convaincu par l’autre et partager la même vision : l’envie de partager et d’aider à déployer la prochaine génération. »



AL A.